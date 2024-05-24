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內地旅客免稅額非只對港調升？　傳另有措施配合惠港

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 2024/05/24 21:56

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

不少內地旅客擔心來港血拼後，入境內地時被海關抽查徵稅。（陳靜儀攝）

港府力谷盛事經濟，除了人氣，亦要有財氣。港府和政界向中央爭取增加內地客免稅額，由5千元（人民幣，下同）調高至每次3萬元，全年不多於20萬元，惟一直只聞樓梯響。有資深建制透露，惠港措施一直在路上，惟增加免稅額牽一髮動全身，不可輕率、操之過急，但估計，屆時不只放寬免稅額，亦有其他措施配合。

全國人大常委李慧琼早前說，主責的財政部提出數個技術問題。知情者透露，相關問題包括：目前內地居民從境外（包括港澳）獲取的個人自用進境物品，免稅額都是5,000元，若香港調升，其他國家的免稅額是否要同步調升？若不同時調升，怎樣能保持海關和對外貿易政策的一致性？

同步對其他國家放寬 變相鼓勵境外消費

不過，若香港與其他國家同時放寬，則面臨兩個問題：

1.變相鼓勵內地市民到外國消費，與內地促消費、內循環的政策背道而馳；

2.原本是想惠港，但若同步對其他國家開放，競爭對手增加，能否惠港存疑，畢竟在歐洲、日本等地買名牌較香港更便宜。

該建制人士相信，始終是一國兩制，香港作為「掌上明珠」，料對港有特別優待，估計不單從免稅額着手，在免稅目錄表上也會有所調整，因為對於豪客而言，免稅額3萬根本不足以滿足其需求。

有立法會議員建議，可對某類物品進行特別豁免，「例如，從指定國家進入香港的某些品牌，免稅額可高達30萬。」商界人士則建議，可為這些專項免稅品設立合規專用通道，例如，可考慮寄送至內地，而非經關口入境內地。

港匯持續偏強影響旅客消費意欲

不過，即使免稅額調升，目前仍面臨另一問題：本港名牌產品的價格優勢並不明顯。財爺陳茂波早前亦指出，港匯持續偏強，亦影響外地旅客來港消費的意慾。內地社交平台，一些旅客除了分享如何返回內地時在海關被打稅，近來亦多了內地客表示，來港後逛了一圈，對比一些名牌手袋，發現香港價格反而比內地貴了數百，加上有被打稅風險，認為得不償失。

不過，有立法會議員則相信，香港的奢侈品對內地非一綫城市的民眾而言，仍然有市場，尤其香港的珠寶及金器，更是內地客的信心之選，就算本港的珠寶商在內地有分店，內地客仍傾向來港選購，若調高免稅額，對香港有利。

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撰文 : 傅流螢

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