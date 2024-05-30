全港歷來最大型「香港家居博覽2024」 現場勁送超過$20萬禮品 全場特價一折起

家是心之安處，也是讓你放鬆、休息的地方。也有不少人喜歡布置家居，為家增添生氣。6月7日至10日，假香港會議展覽中心1號展覽廳舉行的「香港家居博覽2024」，除了設有不同專區展示各種家居用品外，更有多個免費專業講座諮詢，包括玄學顧問司徒法正師傅等專家，分享家居玄學、翻新或新居入伙小貼士等主題，內容豐富又實用，正好滿足各位「家居控」的欲望！

特設6大展區

博覽設有設6大展區包括建材/設備/工具、室內設計/裝修/訂造傢俬、寢室用品/傢俬/梳化、家電/智能家居/家品/廚具、健康設備/家居淨化/清潔、其他專業家居服務及產品區，合共超過850個展位，照顧不同族群對家居的需要！

歷屆最大型電器Outlet

場內設有歷屆最大型電器Outlet，東林商貿有限公司歷屆最大型電器Outlet（展位編號：Y65）提供電器開倉大優惠，包括電視機、電磁爐、微波爐及風扇等每日限量優惠產品低至一折起。

專業講座解答家居難題

博覽期間還設有免費專業講座諮詢，邀請了包括玄學顧問司徒法正師傅等各行各業的專家，分享家居玄學、翻新或新居入伙小貼士等主題。

抽獎贏日韓台雙人來回機票

入場人士更有機會參與每日現場「家居智慧王」有獎問答遊戲，贏取超過100份豐富禮品。顧客憑單一發票以Mastercard®卡於展覽會場內指定攤位簽賬消費每$500，均可獲一次抽獎機會，有機會獲得日本、韓國及台灣地區雙人來回機票、大型家庭電器、家居禮品以及超市禮券等大批豐富禮品。

精選展商優惠低至一折

今屆家居展更有絕少參展的的家品展出，包括國家領導人用的餐具、日本百年木櫃品牌等，更有限量精選家品，保證令你滿載而歸。

作為國家領導人用的餐具——的榮泰瓷藝企業公司（展位編號：ZC35）特意來港參展，展示多款具有歷史意義和文化價值的精緻瓷器，他們的用瓷產品承製了多項重要國家場合。

過去絕少參與公眾展，日本百年木櫃品牌的門間屋香港有限公司（MONMAYA）（展位編號：S65-S68）將亮相會場，帶來一系列結合傳統技術和現代設計的全手製實木傢俱。

鍾情日本傢俱的，亦可選擇形日居（Keinichi Living Store）（展位編號：J01）精心挑選海量來自日本的國民傢俱。

舒適的睡眠是打造理想家居的重要元素之一，絲漣床褥 - 絲漣亞洲(香港)有限公司（展位編號：P01）絲漣床褥提供了多款優質床褥選擇，折扣低至5折再有95折。

床褥折扣外，AI Dream (HK) Limited（展位編號：R51,R52,R55-58）還帶來會場限定優惠 -「魔力豆豆枕」以1折發售 ，每日限量 50個。

除了寢具、傢俱，新居入伙當然少不了裝修及室內設計，皆一工作室有限公司（展位編號：L66,L68）提供一站式的設計、裝修和訂造傢俬服務，會場限定優惠76折櫥櫃訂造套餐，為大眾解決新居裝修的煩惱。

隨着科技進步，智能家居成為對生活品質的追求，壹壹科技有限公司（展位編號：X59）的Acalava電子防潮衣櫃正體現科技與家居結合，電子除濕技術，環保節能，顛覆了傳統衣櫃的概念。

相知香港有限公司（展位編號：Z51,Z55）帶來瑞士品牌 Laurastar IGGI手提消毒掛熨機，結合美學與科技，快速淨化和熨燙紡織品。

香港家居博覽2024

日期：2024年6月7至10日

時間：6月7至9日（星期五至日）：中午12時至晚上9時

6月10日（ 星期一）：中午12時至晚上8時

地點：香港灣仔港灣道一號香港會議展覽中心 (1號展覽廳) (會展站B3或灣仔站A5出入口)

網址：https://www.exhibitiongroup.com.hk/exhibitions/inhomeexpo2024

(特約)