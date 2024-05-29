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零風險、高回報  絕世筍工日賺$1,500？

特約

發布時間： 4 小時前

最後更新： 4 小時前

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熱門 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

早排有網民發現有公司推出筍工，每日工作時間大約一小時，只要自備可上網的電腦即可開工，而日薪高達1,500港元。至於工作性質主要是協助該公司炒賣由其推出的個人演講門票，藉一買一賣賺取差價。由於公司會以「包底」形式最後購回所有門票，所以被視為零風險、高回報，而參加者事前只須繳付2萬至9萬港元不等的費用即可參與，故甫推出即獲不少網民關注。不過，機會不等人，這份筍工早前已經結束，因為公司負責人已被警方以涉嫌「串謀詐騙」拘捕。

受害人須先「課金」  騙局涉款高達510萬元

今年5月，警方接獲多名受害人報案，指在一個本地投資平台懷疑受騙，涉款高達510萬元。調查發現，該詐騙集團於2022年11月起租用九龍灣一個甲級寫字樓，舉辦投資講座，遊說受害人以現金和虛擬貨幣，進行所謂高回報、零風險的投資，聲稱月息可高達7厘。同時間，詐騙集團更向受害人推銷炒賣個人演講虛擬門票活動，受害人事前須繳交一筆2萬至9萬港元的參加費，並以虛擬貨幣泰特幣（USDT）進行交易。

過程中，詐騙集團會放出多張底價為100泰達幣（約780港元）的虛擬門票供受害人搶購，並讓他們提價以300泰達幣價錢將門票轉售予其他受害人，從中賺取200泰達幣。隨後，詐騙集團會以15000泰達幣回收所有門票，並將回收的門票分拆成兩張，再次放上平台進行交易；與此同時，該集團會透過提供高息存款計劃，收集資金營運網上平台。

不過，由於其後參與人數未有增加，令門票達到15000泰達幣後無法再以分柝形式出售，致使詐騙集團無法還款予高息存款的受害人，最終出現「爆煲」情況。

便宜莫貪  以免因小失大

上述的騙案與傳統的傳銷式投資騙局相似，均藉由吸引更多受害人參與，而令到部分人能夠從中獲利。然而當參加者人數驟減，詐騙集團將無法向受害人提供回報，甚至未能退還受害人的本金而導至「爆煲」。

因此，大家如果日後發現類似筍工，在選擇參與或開心share前應先「停一停，諗一諗」，認真了解該公司的背景和營運情況。若有懷疑應抱着便宜莫貪的想法，寧願錯過「機會」也不要因一時衝動而招致龐大損失。

事實上，近年不少詐騙集團會以招聘為名，從事「刷單賺佣」的詐騙行為，向受害人表示只需要在網購平台購物催谷銷量便可抽佣賺錢，但事前往往需要他們先存入指定金額的購物款項，待事成後才會發還。如果遇到類似情況，大家緊記保持警惕！

如果想獲得更多有關防騙資訊，大家可以瀏覽ADCC反詐騙協調中心（www.adcc.gov.hk）網站，或訂閱「反詐騙協調中心騙案警示電郵通訊」，以電郵接收最新的騙案警示，做到有備無患。

（特約）

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