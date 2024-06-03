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報告-TOPick好物試用｜全球首創尿液 DNA 濃縮專利技術 INDICAID™妥析™ HPV 尿液樣本測試 (連報告) (價值$ 1,280) (10份)

健康資訊

發布時間： 2024/06/03 13:59

最後更新： 2024/06/03 13:59

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熱門 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

     

    試用專員: FONG SUK YING 

    一打開測試套裝，就見到「1 2 3」清晰指引的步驟簡介，按著步驟逐一完成任務，非常簡單及快捷便已完成整個採取樣本的過程，相信也難不過長者們使用，建議可以購買予家人，為家人的健康也出一分力。另外，十分欣賞其包裝乾淨衛生，具備樣本樽之餘，再附有密實袋。最後在呈交樣本的過程亦非常快捷，只需按下信訊中的連結，然後掃描收集箱上的二維碼便可。接下來便是期待5天後所收取的化驗報告了！

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    試用專員: Lam Sze Man

    呢次係我第一次使用全球首創尿液 DNA 濃縮專利技術 INDICAID™妥析™ HPV 尿液樣本測試。吸引我試用嘅其中一個原因，係因為之前都用過INDICAID™妥析™嘅其他檢測，感覺良好，對品牌有一定信心。

    喺網上睇過呢個測試嘅價錢需要約$1,200，所以喺處理每個步驟上都覺得要十分小心，以免有任何失誤。睇過檢測盒嘅資料後，都喺網上搵到使用介紹嘅片段，令到整個檢測過程容易咗好多，跟住啲步驟做就可以。

    以下係我覺得喺檢測過程中比較需要留意:

    1 原先想預先填寫網上表格，但表格需要填上採集樣本嘅日期及實際時間，所以都需要採集左樣本後，先可以填寫網上表格嘅所有資料。

    2 建議填妥個人資料標籤，並貼於採樣樽後，即時掃描個人資料標籤上的QR code 填妥網上表格才將樣本封口 (檢測樣本放入透明膠袋及密封紙袋後，如未填寫網上表格，需重新打開密封袋掃描樽上QR code，才可完成填寫網上表格)

    HPV尿液測試樣本可分上門收取(費用$120)或自行交到其中九個分佈港九新界嘅收集站。今次我選擇採樣後 24 小時內自行遞交樣本至銅鑼灣樣恩平中心嘅收集站。當到達收集中心後，自行將樣本放入當眼嘅樣本收集箱，並透過短訊連結，掃描收集箱上嘅QR code，即獲確認訊息成功提交樣本。

    根據測試盒上資料，電子化驗報告將於樣本送達化驗所後5個工作天內以手機短訊及電郵發出，詳細列出 27 種 HPV 病毒的檢測結果。喺我提交左樣本後的4個工作天，我就透過電郵及短訊同時收到報告，報告都非常容易讀取。

    整體上，呢個測試都方便喜愛自助體驗形式嘅客人。

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    試用專員: Wong Wing Yin

    很高興今次有幸可以試用妥析HPV尿液測試套裝。

    這個套裝真是值得推介👍🏻。

    打開盒子就看見網上啟動測試指示及標籤，

    只需要按指示掃描二維碼便可以在網上表格填寫

    個人資料及填寫好標籤。之後便可以按照第二步提示

    收集早上第一次排了的樣本(即棄手套在3號包裝內)，加入保存液。最後在收集瓶上貼上已填好之標籤，按第三部交回樣本便可。

    指示清晰，簡單易用，不用預約，

    幾時驗完全由自己話事由自己攪掂✌🏻

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    試用專員: Lee Wai Ying

    本人覺得這個HPV測試，非常簡易又方便，指引寫得非常清晰，很容易自己取樣。我只需要將樣本投放到指定診所收集箱，診所覆蓋範圍遍佈港九新界，非常方便。加上免了要到診所做檢查避免尷尬，真的值得女性買個安心定期做檢查，值得一試！

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    試用專員: CHAN SAU MAN

    感謝給機會試用產品.

    用了INDICAID HPV 測試, 發現非常方便, 只需要根據一至三的步驟, 首先戴上手套, 拿取尿液樣本, 貼上標籤, 放入膠袋, 然後再放入紙袋. 因為有很多收集地點, 選擇了就近的地方. Scan code, 然後放入箱內, 再等五日就有報告. 測試簡易, 私隱度高, 而且沒有入侵性, 值得推介!

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    試用專員: Tsang Lai Kwan

    很榮幸抽到全球首創尿液 DNA 濃縮專利技術 INDICAID™妥析™ HPV 尿液樣本測試試用，當收到時剛巧遇著經期到訪，等過了生理期後，馬上試用，打開包裝盒，盒內分了三步曲，第一步，首先有網上啟動測試卡附上QRcode，掃描二維碼後，填上簡單的個人資料便成功啟動，過程簡單易用。裡面說明最好在早上的排出的尿液進行測試，第二步，是採集樣本的膠樽和藍色保存液，我在5月21日早上當日採集尿液樣本，採集後跟著指示再加上藍色的保存液，大約搖三至五次，在採樣樽貼上QRcode。第三步，將採樣膠樽放入密實袋裡，然後再放入一個泡泡公文袋裡確保安全。24小時內可選擇附近的化驗所遞交或安排速遞上門取樣，簡單方便減少一些尷尬場面，不用預約想何時化驗都可以。我在5月21日早上遞交去指定附近化驗所，5月28日收到電郵通知，不知為何密碼不對，因身處外地已電郵通知客服等代通知。

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    試用專員:Hui shou yi

    在家做測試真係好方便，又唔哂驚痛，輕鬆無痛，唔哂怕尷尬，又可以發現HPV及癌症，亦有專人跟進，使用簡單易明，一察覺身體唔岩就可以即刻做測試，唔哂診所排隊做檢查，加上要照顧小朋友，忙忙碌碌，好能有時間去診所做，妥析係唔錯嘅選擇。

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    試用專員:Kong Lai Yan

    呢個測試早上起身第一篤尿係最準，來經期期間亦不適宜做，其他日子都可以，可以係屋企自己就時間做，方便快捷，唔哂排隊及預約，絕對係忙碌嘅人，好多女仔都會怕尷尬，唔敢去做醫院做檢查，希望妥析可以推出更多呢類產品，及早篩選出病徵。

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    試用專員:Siu Yi Ling

    很高興可以被抽到做好物試用, 之前檢查都要排期預約, 上到婦科又要等一輪, 還要做內探式子宮頸抹片篩查, 透過今次的INDICAID 妥析 HPV尿液樣本測試同樣可以檢測到HPV準確度的一致性跟現時一般子宮頸拭子樣本測試同樣達 98.5%*. 

    一次過便可以檢測 27 種 HPV 病毒，又毌須要特登請假做檢查, 還可以選擇上門收樣本或者在指定地點遞交, 方便度及私密度都很高.  報告將於樣本送達化驗所後5個工作天內以手機訊息及電郵通知, 妥析亦有支援服務, 萬一檢測為陽性都會主動聯絡提供建議.

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    試用專員:CHAN SAU MAN

    呢個測試劑做法好方便，只要早上起床屙第一尿，再同測試劑混合，搖一搖就可以，即日交去診所化驗，再等通知；

    它比傳統子宮頸檢查更為準確：無痛無創、私隱度高、自行採樣更輕鬆；男女適用，助我保障自己及伴侶健康，準確性高，可有效預防癌前病變，令我身體健康更有保障；它簡單易用、準確地進行子宮頸癌篩查檢驗，做完檢查後更加放心。

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