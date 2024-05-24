防癌食物︱癌症名醫精選10大防癌食材　每日進食1類食物降3癌近50%死亡率

▲ 癌症名醫精選10大防癌食材，每日進食1類食物降3癌近50%死亡率。

【癌症/防癌/抗癌/養生食物】癌症是香港頭號殺手，近年更有癌症病人年輕化趨勢，如何能減低患癌風險？有癌症名醫就精選出10大防癌食材，建議民衆每日進食，將會有明顯的養生功效，預防生病。

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日本北九州市產業醫科大學醫院、癌症名醫佐藤典宏分享，想要預防癌症，其實多吃一些身邊隨手可得的食材，就有相當不錯的養生功效，尤其是多攝取一些擁有抗癌植化素、營養素的食材，可有效降低罹癌風險。

佐藤典宏推介了經近年研究認證的10種有抗癌功效的食材，建議民衆每日食用。當中有部分食材可降低罹患多種癌症風險及50%死亡率，還可兼顧預防日常生活中例如高血糖、高血脂等疾病，多方面提升身體抗癌力。

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怎樣吃最有效？

佐藤典宏表示，以上食材沒有固定標準要求一次吃多少，「想吃多少就吃多少」。重要的是，要習慣將其納入日常菜單中，以便民眾長期持續下去。佐藤典宏建議，若想將上述食物納入日常飲食中，為方便記錄，民衆可自製表格，每吃到一種食物就做一個記號、得一分，一天吃到10種食物，即得10分滿分。持續多日後看到表格即可知道自己是否偏愛某些食材，從而讓自己增加食材多樣性的意識，均衡地吃到所有的抗癌食材。若有一些自己吃不喜歡的食物，也不需要勉強進食。

另外，雖然推薦食材中沒有肉類，但蛋白質是人體不可或缺的營養素，因此不建議民眾刻意避開肉類。惟部分脂質較多的部位例如雞皮、豬五花腩、牛腩等則不要吃太多。

如果不可避免外出用餐，在選擇日式料理時，建議選擇吃較多配菜的定食類料理。或購買便當時，建議盡量挑選食材多樣性高的品項。

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