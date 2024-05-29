外賣攻略︱Pizza Hut 星期三優惠　薄餅大批主菜$79起

▲ Pizza Hut 星期三加推更多優惠。

【Pizza Hut／星期三／半價／pizza特價／外賣／優惠】Pizza Hut宣布，逢星期三推出的美食優惠，加推小食及薄餅口味。

Pizza星期三特價，可以堂食或外賣自取，轉芝心批加$21、轉芝脆批加$25。

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薄餅三款優惠

夏威夷風光，$99

意式風情，$109

千島海鮮，$119

二重奏，任揀上面雙併，$119

追加優惠主菜

星級醬燒豬仔骨(半份)拼脆薯角，$99

香草烤雞(半隻)拼脆薯角，$79

Pizza Hut 還有更多選擇，可追加優惠美食：

酥脆蝴蝶蝦(8件)，加$49

肉丸配拿破崙醬汁(8粒)，加$49

蘑菇忌廉雞湯，加$15

蒜蓉包，加$29

芝士忌廉焗菠菜，加$39

Pizza Hut 表示，優惠均適用外賣自取和堂食、堂食需加一服務費，惠顧一道主菜可追加1至2客美食。推廣將受到條款和細則約束。

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