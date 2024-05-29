外賣攻略︱Pizza Hut 星期三優惠 薄餅大批主菜$79起
社會
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【Pizza Hut／星期三／半價／pizza特價／外賣／優惠】Pizza Hut宣布，逢星期三推出的美食優惠，加推小食及薄餅口味。
Pizza星期三特價，可以堂食或外賣自取，轉芝心批加$21、轉芝脆批加$25。
▼點擊圖片放大
+2
薄餅三款優惠
- 夏威夷風光，$99
- 意式風情，$109
- 千島海鮮，$119
- 二重奏，任揀上面雙併，$119
追加優惠主菜
- 星級醬燒豬仔骨(半份)拼脆薯角，$99
- 香草烤雞(半隻)拼脆薯角，$79
Pizza Hut 還有更多選擇，可追加優惠美食：
- 酥脆蝴蝶蝦(8件)，加$49
- 肉丸配拿破崙醬汁(8粒)，加$49
- 蘑菇忌廉雞湯，加$15
- 蒜蓉包，加$29
- 芝士忌廉焗菠菜，加$39
Pizza Hut 表示，優惠均適用外賣自取和堂食、堂食需加一服務費，惠顧一道主菜可追加1至2客美食。推廣將受到條款和細則約束。
HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m
追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5