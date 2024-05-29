  • 26°C
香港時間 : 2024529日 (Wed) 13:06
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

外賣攻略︱Pizza Hut 星期三優惠　薄餅大批主菜$79起

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

Pizza Hut 星期三加推更多優惠。

【Pizza Hut／星期三／半價／pizza特價／外賣／優惠】Pizza Hut宣布，逢星期三推出的美食優惠，加推小食及薄餅口味。

Pizza星期三特價，可以堂食或外賣自取，轉芝心批加$21、轉芝脆批加$25。

點擊圖片放大
+2

薄餅三款優惠

  • 夏威夷風光，$99
  • 意式風情，$109
  • 千島海鮮，$119
  • 二重奏，任揀上面雙併，$119

追加優惠主菜

  • 星級醬燒豬仔骨(半份)拼脆薯角，$99
  • 香草烤雞(半隻)拼脆薯角，$79

Pizza Hut 還有更多選擇，可追加優惠美食：

  • 酥脆蝴蝶蝦(8件)，加$49
  • 肉丸配拿破崙醬汁(8粒)，加$49
  • 蘑菇忌廉雞湯，加$15
  • 蒜蓉包，加$29
  • 芝士忌廉焗菠菜，加$39

Pizza Hut 表示，優惠均適用外賣自取和堂食、堂食需加一服務費，惠顧一道主菜可追加1至2客美食。推廣將受到條款和細則約束。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

交通事故｜沙田愉田苑兩車相撞釀3傷　大埔公路沙田段往九龍交通一度繁忙
今日 10:44
交通事故｜沙田愉田苑兩車相撞釀3傷　大埔公路沙田段往九龍交通一度繁忙
暈倒送院｜九龍灣34歲男踢足球時暈倒　送院搶救
今日 09:13
暈倒送院｜九龍灣34歲男踢足球時暈倒　送院搶救
諾如病毒│東區醫院77名職員急性腸胃炎　衞生防護中心調查證爆發諾如病毒
今日 00:00
諾如病毒│東區醫院77名職員急性腸胃炎　衞生防護中心調查證爆發諾如病毒

你可能感興趣

交通事故｜沙田愉田苑兩車相撞釀3傷　大埔公路沙田段往九龍交通一度繁忙
今日 10:44
交通事故｜沙田愉田苑兩車相撞釀3傷　大埔公路沙田段往九龍交通一度繁忙
暈倒送院｜九龍灣34歲男踢足球時暈倒　送院搶救
今日 09:13
暈倒送院｜九龍灣34歲男踢足球時暈倒　送院搶救
諾如病毒│東區醫院77名職員急性腸胃炎　衞生防護中心調查證爆發諾如病毒
今日 00:00
諾如病毒│東區醫院77名職員急性腸胃炎　衞生防護中心調查證爆發諾如病毒
美食 夏威夷 Pizza 海鮮 著數優惠

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

天氣預報｜偏東氣流將影響香港　颱風艾雲尼路徑即睇
天氣預報｜偏東氣流將影響香港　颱風艾雲尼路徑即睇
急症室最長等候時間（05月29日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月29日 時間12:05）
醫者仁心丨基層女病人獲派過渡屋不便行樓梯　公院拒寫信證明「雙腿嚴重退化」仁醫出手相助
醫者仁心丨基層女病人獲派過渡屋不便行樓梯　公院拒寫信證明「雙腿嚴重退化」仁醫出手相助
著數優惠︱國際漢堡包日掀減價戰　麥當勞$25、肯德基$14.5搶客
著數優惠︱國際漢堡包日掀減價戰　麥當勞$25、肯德基$14.5搶客
何伯翻版｜84歲老伯娶細29年內地妻　包食包住竟被威脅離婚嘆：佢鍾意我啲錢咋
何伯翻版｜84歲老伯娶細29年內地妻　包食包住竟被威脅離婚嘆：佢鍾意我啲錢咋