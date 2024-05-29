6隻虛擬貨幣現貨ETF掛牌　拆解最新投資策略

投資虛擬貨幣的潮流日漸普及，在市場的追捧下，比特幣（BTC）於年初首次突破72000美元大關，而本港首批由3家基金公司發行的6隻虛擬貨幣現貨ETF亦於5月初在港交所掛牌，使香港成為亞洲首個推出相關產品的地區。

雖然虛擬貨幣成為不少投資者的新寵，但由於人人都可以自己發行虛擬貨幣，到底哪些虛擬貨幣才有投資價值？怎樣投資才算安全有保障呢？



透過社交媒體遊說 數百萬積蓄盡失



目前，市場上的虛擬貨幣數以百計，除了較知名的比特幣（BTC）、以太幣（ETH）、泰達幣（USDT），還有很多鮮為人知、流通和交易量低的虛擬貨幣。大家考慮買賣相關資產時應採取一貫的態度——先求知、再投資，認真了解其背景、原理及風險，才作出決定。

除了貨幣種類繁多，交易平台更是多不勝數，所以大家考慮進行相關投資時，必須緊記切勿人云亦云，避免受市場氣氛或貪便宜的心態影響，衝動行事。例如早前就有市民在社交媒體中被陌生人遊說投資虛擬貨幣，並把710萬港元積蓄分多次轉賬給對方作投資，最終不只未有收到任何回報，對方更失去聯絡，想取回金錢亦無從入手。



眼見未為真 投資騙局氹你入局



在資訊科技發達的年代，有圖未必有真相，所以眼見未必是真，而所謂的投資平台、工具也可能造假。總結一般投資騙案的經驗，騙徒最常透過社交媒體以「搭訕」方式跟受害人成為朋友，並以「內幕貼士」遊說他們一同投資搵快錢，然後安裝相關手機應用程式（App），或到相關網站註冊成為會員。

當受害人上釣後，騙徒便會提供戶口請他們轉賬用作投資。期間，騙徒一般會營造賺錢假象，透過賬面升幅，吸引受害人繼續注資，有時甚至會提供少量回報，獲取受害人的信任。但無論過程如何，受害人最終的結局只有一個，就未無法提取回報和本金。

所以當遇到「朋友」或「專家」邀請你進行任何投資，事前都要做足功課，提防網上認識的「高富帥」或「白富美」推介投資項目。如有懷疑，可利用搜尋器搜尋對方社交帳戶的照片、查看對方帳戶的朋友圈是否有異常或要求與對方視像通話。

此外，大家進行投資時需要提防回報高得不切實際的投資計劃，切勿隨便簽署任何投資授權書或下載不明來歷的應用程式，更不要輕信在社交平台上發放的「內幕消息」，或把本金轉帳至個人名義的戶口。如透過加密貨幣轉帳更應審慎。

如有懷疑，可在「防騙視伏器」輸入電話號碼、社交媒體帳號等評估風險，或致電18222查詢。若想獲得更多有關防騙資訊，大家可以瀏覽ADCC反詐騙協調中心（www.adcc.gov.hk）網站，或訂閱「反詐騙協調中心騙案警示電郵通訊」，以電郵接收最新的騙案警示，做到有備無患。

如欲查看自2020年1月起被列入無牌公司及可疑網站名單的虛擬資產交易平台名稱，請使用證監會的警示名單類別搜尋，並選擇「可疑虛擬資產交易平台」。https://www.sfc.hk/en/Alert_List

（特約）