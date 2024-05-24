Healthy Life丨文頌男化療無效遺憾從未與母旅行　將迎29歲生日：好想活下去

【文頌男／J2／尤文氏肉瘤／惡性腫瘤／不正常愛情研究所】主持J2節目《不正常愛情研究所》文頌男（Koba）自去年10月因椎間近盤骨位發現有一個6厘米大小的惡性腫瘤，又名「尤文氏肉瘤」，因而需要緊急停工，並開始漫長的治療。今個周日（26日），即將踏入29歲的Koba回望過去，因為在單親家庭成長，他一度叛逆過、迷失過，錯過許多與家人相處時光。因此目前他最大希望是於餘下時間好好活下去，補償過去遺憾，並感謝母親一直的不離不棄。

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出身單身家庭 曾叛逆非常

Koba的父親自他12歲時便因外遇離家出走，還留下龐大債務給家庭，因此他自小便見到母親的不容易。他形容母親為了湊大他們2姐弟，母兼父職之餘，更日打數份工作。不過，當時少不更事的他，未知感恩，反而因為家中無人看管，年青時一度相當叛逆，試過中途輟學，慶幸後來迷途知返，努力發奮，最後於大學取得藝術管理及藝術教育雙學士資格，後來更成功入到演藝圈，做到幕前工作，於J2節目《不正常愛情研究所》擔住主持。正當一路以為所有事都可以向好發展之時，上天卻冷不防給予他這個患病打擊。

去年4月，最初係腰痛，但我並無為意，1個月後，痛感加劇，曾去睇脊醫，對方當時話我係坐骨神經痛，但療法完全無改善，我最終北上睇醫生，10月確診原來近盤骨位有一個惡性腫瘤。

化療效果未如理想

走到Koba位於屯門的家與他進行訪問，只見精神尚算不錯的他表示現在身體已較過往虛弱不少，體重由過去55公斤，跌至現在的46公斤左右；肉眼可見他小腿肌肉已非常瘦削，雖然仍然可以行走，但步伐卻是相當緩慢，而且行起來「拐下拐下」。問及他最新病況時，他指由於之前5次化療均未如理想，手術風險又太大，目前只剩下電療，惟效果仍然屬未知之數，醫生亦曾向他透露此病5年內的存活率只有6成左右。

醫生安排我做28次電療，目前已完成18次，除咗假期，幾乎日日都做...但成效要等到7月先知曉，不過目前自己感覺好似較以往好。

一如許多癌症病人，Koba身體亦因電療出現了不少副作用，如經常嘔吐大作、腹瀉、疲倦，腫瘤有時亦令他劇痛不已，需要服用嗎啡。因為腫瘤壓住了身體的神經線，Koba指自己需保持半跪半坐姿勢，方能減輕些少痛楚。

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對母親非常愧疚

對於肉體上的痛苦，只見Koba仍然可以咬緊牙關地堅強面對，惟獨提及母親時，他終於忍不住淚水，相當愧疚表示:

呢段時間媽咪陪我出入覆診，又做家務...夜晚又要返一份清潔工，由晚上8點出門...朝早8點至返到屋企...之後仲未可以即刻休息...要為我準備早餐，陪我電療...可能真正可以休息已經係下午2點後...每日如是...

他指年過60的母親，本來已屆退休之齡，但因為自己這個病，卻於晚年奔波不斷。每每看到母親疲乏瘦削的背影，那種錐心之痛，遠超於自己肉體上的痛苦。

佢深夜時會自己喊...可能見到我劇痛...我見到佢咁，自己亦相當心痛...好想跟媽媽講，真係好感謝佢一直對我不離不棄，我會努力對抗病魔.....媽咪我愛你！

求父援助 獲「已讀不回」

當年父親因為見異思遷，與母親離婚，再與一名菲律賓女子另組新家庭，父親的角色因此一直於Koba腦海中相當模糊。直到生病後，Koba指曾經主動發訊息與父親聯絡，希望對方可以於經濟上作出些少援助時，獲得的回覆卻是「已讀不回」，雖然本來2人生活上已無往來，但Koba形容當下內心仍然是「沉了一沉」。

難過嘅係，明白自己係對方心中微不足道，但仔細想又唔意外....佢當年狠心離棄我哋...忍心媽咪去獨力湊大我哋時...其實嗰刻佢已經放棄咗我哋。

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29歲的生日願望

本周日（26日）是Koba的生日，踏入29歲，Koba希望自己可以早日康復，報答母親及一直支持自己的朋友及網民。除此之外，他亦希望可以與母親去一次家庭旅行。說來十分後悔，他表示過去一直以為將來有的是機會時間，因此從來沒有好好重視與家人的相處時光，直到有這個病，才明白人原來真的要「活在當下」。

病之前，我自己一年至少去一次，日本、台灣、西藏行去尼泊爾都去過，但好遺憾，其實未試過同家人去...希望康復之後可以同佢地去！

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