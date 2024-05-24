Healthy Life︱壓力爆煲濕疹大爆發　全身潰爛含膿一度欲輕生　90後女生教和諧粉彩學慢活

對於正值花樣年華的女士來說，外表對她們來說比任何事情都重要。現年33歲吳芷欣（Judy）從小已是個濕疹患者，病情一直受控，偶爾皮膚痕癢塗點潤膚乳就可以舒緩。直到7年前，Judy因為家人破產，大學畢業後必須投身社會工作，無法繼續升學。她得悉家裡將經歷重大變故，加上作為職場新鮮人的焦慮，生活壓力固然倍增，然而觸發濕疹爆發。

濕疹爆發 全身上下面目全非

Judy憶起初期濕疹發作始於投身社會工作的第一年，先出現在四肢關節位置，如手指、手臂活動關節，大腿後面等。後來病情日益嚴重，蔓延至手背、手心、甚至「生上面」、腋下、頸等。她形容當時皮膚嚴重至幾乎「全身無忽好肉」，新舊傷口交疊，好不容易結痂又因為痕癢忍不住抓破傷口，讓人我見猶憐。

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回想起那段艱難的時期，Judy倒抽一口涼氣。生性樂天且正面的她，初時經歷濕疹發作還能一笑帶過，「相信自己捱過，好快就可以好返」。後來，當時一同上班的同事看到她「滿身傷痕」，少不免會投來異樣的目光，樂觀心態開始動搖。她坦言，濕疹讓她自我形象低落，形容當時「真的覺得自己很醜，完全不想見人」。

他們會擔心（濕疹）是甚麼來的，會傳染嗎？其實我內心一點都不好受，但我明白他們其實只是不理解，濕疹其實是不會傳染。那時候我不想覺得自己連上班的能力都沒有，所以寧願辛苦一點，曲著手也要上班工作。

反覆發病 感自卑曾想過輕生

事與願違，Judy濕疹反覆發作，膚況越來越嚴重，全身上下從臉龐到手腳均是傷痕累累。當時她手腳經常長滿小水泡（又稱汗皰疹），每次一抓穿就會流出透明膿液；臉龐亦「腫如豬頭和變形」，從眼皮、臉頰，到頸部的皮膚都因為抓癢而發炎，呈現出粉紅色和腫脹；最嚴重的四肢位置，患處因為反覆塗擦類固醇而變黑變厚，皮膚表面乾燥至「掉皮屑」，看上去如同「象皮」一樣。她對於痊癒的信心慢慢被磨滅。直到最嚴重的一次，Judy甚至需要被逼停工住院治療，無法像其他人一樣外出消遣。

手腳全都抓損抓穿，患處全部都含膿。尤其是我手掌長期都不能夠伸直，長期都是這樣拱著。當時我連穿自己尺寸的衣服都穿不下，因為腋下、頸的位置全部都含膿，最嚴重時只能夠穿非常鬆身的衣服。

當時Judy只能夠長期留在家中休養，被逼停工和斷絕一切社交活動。她本來是個好動、外向且喜歡運動的女生，正正因為濕疹而導致她幾乎一整年禁足於家中。那時候Judy因而衍生失眠問題，「每晚睡覺的時候，幾乎每寸肌膚都在發癢」。Judy媽媽見狀，不時在睡前會幫女兒按摩腳底助眠，Judy很感恩媽媽的一番好意，但身體上的難受讓她萌生輕生念頭。

媽媽很好幫我腳底按摩助眠，但那時候的我跟媽媽說：「不如你殺了我吧，這些一粒粒的水泡很煩，阻我不能夠外出」。我明明是一個很好動的人，但我那時候完全不能夠做運動，那我生存還有甚麼意義？那時真的很頹喪……

接觸和諧粉彩 找到壓力的出口

Judy慶幸當時有很貼心的家人和一班很好的朋友，朋友知道她無法外出聚會，會不時特地上門探望她，亦不時慰問她情況。加上信仰的寄託，她慢慢重拾對生活的熱情。回顧人生多次嚴重濕疹發作，Judy終於找出「幕後黑手」源自於「壓力」。這時，Judy的同事提議她試試畫和諧粉彩，以畫畫形式紓壓，又可以消磨時間，或許會對病情有幫助。沒想到，Judy一試便愛上，更因而特地到訪台灣拜師學藝，學習地道日本和諧粉彩，學有所成成為一名和諧粉彩導師。回港後，她甚至開始開班教學。

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當我試畫第一張畫後，我真的很喜歡，原來我可以用手指畫畫的。我之後在台灣學習和諧粉彩，本身由不懂畫畫到學會畫畫，從中讓我得到滿滿的滿足感和自信。

她十分享受畫畫的過程，從中不但能夠減壓，更能夠在畫作當中反映出自己當下的情緒，透過畫畫更了解自己，學習慢活，重拾希望。而當她開始接觸和諧粉彩後，這幾年濕疹再也沒有嚴重翻發，「以前稍微有點痕癢就會很急躁」，但現在她面對濕疹的心態截然不同，

以前會覺得這個東西甚麼時候才會完結，好像一輩子都不會痊癒。現在就算濕疹間中會發作，很癢的時候我會安慰自己：只要捱過這個星期就可以了！

學習接受 與濕疹共存

心境上的轉變讓Judy濕疹的情況大有改善，而她對於和諧粉彩的熱愛亦不被濕疹所影響。試過濕疹發作時，手指和掌心都潰爛出水，但她堅持「戴著手套」教班畫畫，「我會戴著那些手術用的醫療膠手套，然後剪走指頭位置，露出手指頭仍能繼續作畫」。她對和諧粉彩的熱衷，開始改變她對於患濕疹的心態，從排斥到學習接受、共存，甚至Judy笑言，「慶幸自己有濕疹可以與陌生人打開話匣子」。最重要的是，學習聆聽自己心裡的聲音，

我們很需要找個空間，讓自己可以輕鬆一下。

特別鳴謝：𝗕𝗿𝗲𝗮𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴 𝗥𝗼𝗼𝗺 呼·吸空間 提供拍攝場地

撰文：黃堯姿

攝影：林君茹、陳健珊

監製：黃存新

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