食用安全｜34歲男子半夜突發腦中風　營養師盤點7類食物易堵塞血管

▲ 內地一名男子懶理自己患有高血壓，結果某日凌晨突然中風，有營養師就盤點7類容易導致血管堵塞食物，籲市民注意。

【高血壓／三高／腦中風／動脈粥狀硬化／血管堵塞／食用安全】高血壓、高膽固醇、高血脂等問題雖然屬於慢性病，但千萬不能置之不理，否則隨時會引發更嚴重的問題。內地一名34歲男子某日凌晨突然出現動彈不得、口齒不清的情況，緊急送院後，醫生判斷為顱內動脈閉塞引起的中風，透過手術取出血栓才得以撿回一命。

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綜合內地媒體報道，江蘇一名34歲男子本身患有高血壓，但因為自詡年輕而未有服藥控制病情，並且在出事前1個月就曾出現手麻、嘴麻、口齒不清等症狀，但他當時仍不以為意，最終出事。直至某天半夜，男子當時左邊身體無法動彈，叫喚了超過1個小時之後才被隔壁的工友發現，並將他送到醫院。

醫生為男子進行檢查後，確診為顱內動脈閉塞引起的缺血性中風（又稱腦梗塞），並通過手術取出腦血栓，總算順利救回一命。

到底腦中風是如何形成？中國註冊營養師谷傳玲就解釋，健康的血管光滑平整，一般情況下並不容易出現堵塞，然而一旦血管內皮受損，血液中的脂肪、膽固醇等物質就會在血管壁上沉積，繼而形成黏性的斑塊；這種情況如果出現在動脈上，便是動脈粥樣硬化。而動脈粥樣硬化之後，血管內壁會變得凹凸不平及狹窄，而血管狹窄到一定程度便有可能會堵塞。

另一種情況則是斑塊破裂，導致脂類物質暴露在血液中，引來血小板聚集，形成血栓，血液無法流向腦部，繼而引起中風。

谷傳玲引述研究，並列出以下7類容易導致血管堵塞的食物，提醒民眾平日盡量少吃。

1. 加工肉製品

包括醃肉、鹹魚、火腿、香腸、煙肉等醃製、煙燻的肉類。由於加工肉類中的食鹽、硝酸鹽及亞硝酸鹽都容易升高血壓，增加胰島素阻抗，影響血管內皮的正常功能，因此建議2-3周才進食1次。

2. 紅肉及牛油

所謂紅肉，即牛肉、豬肉及羊肉，而牛油是從牛奶中提取出的脂肪，兩者皆富含飽和脂肪酸，攝入過多會增加壞膽固醇的水平，而壞膽固醇很容易氧化沉積到血管內壁，是導致動脈粥狀硬化的高危因素之一。此外，紅肉還富含血紅鐵素，攝入過多會增加氧化應激，導致脂質過氧化，繼而增加動脈粥狀硬化的風險。至於攝取量，谷傳玲就建議每周最多攝取200克紅肉，及28克牛油（2茶匙）。

3 富含反式脂肪酸的食物

常見的食物包括糕點、即溶咖啡、代可可脂朱古力等，具體可參考該食物的成分表。這些食物通常都加入了氫化植物油、植脂末、精煉植物油、奶精、人造牛油等成分，因此含有反式脂肪酸，而反式脂肪酸則會增加動脈粥狀硬化的風險。

4. 含鹽量高的食物

谷傳玲指出，成年人每天的鹽攝取量不應該超過5克，當中包括食鹽、豉油、蠔油、辣椒醬等調味料，以及食物中的鹽分，例如泡菜。高鹽膳食會增加高血壓的風險，而高血壓會導致動脈內壁受損，最終引致動脈粥狀硬化。

5. 精緻澱粉類

例如白飯、饅頭、白麵包等，建議每周攝取量不超過2份（約160克）。由於精緻澱粉類屬於高GI（升糖指數）的食物，容易引起胰島素阻抗、氧化應激及炎症，增加動脈粥樣硬化的風險。

6. 含糖飲品

不少含糖飲品包括果汁、手搖飲品都加入了葡萄糖漿或玉米糖漿，含有大量果糖，而果糖會促進三酸甘油脂的合成，從而導致血脂異常、內臟肥胖和胰島素阻抗。

7. 酒類

谷傳玲表示，雖然過往有研究顯示適量飲酒能降低心血管疾病的風險，但前提是無論身體狀況，抑或飲食及生活習慣皆非常健康。她續指，即便只是少量飲酒亦會增加肝臟損傷，因此建議市民限制飲酒量，如果本身沒有飲酒習慣，則建議不要飲酒。

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