至死不渝｜為癌妻省錢治病　深情夫4年來瞓車食清水麵　承諾：「拉著她走到最後一刻」

【癌症/陪伴/腫瘤/命危】真摯愛情令人動容！內地一名女子患上罕見癌症性命垂危，而丈夫由確診至今一直不離不棄，帶著她四處奔波求醫，為慳醫藥費瞓車、暪妻子食4年清水麵，至今仍堅定表示：「假如她真的沒有希望，我會放下一切，我會買一個破面包車（客貨車），拉著她走到最後一刻。」

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據內媒及《北京衛視》 報道，47歲妻子仙姐與43歲丈夫老王結婚逾20年，兩人一直非常恩愛，多年來老王雖不擅言辭，但對妻子愛護有加、從未讓她煮過飯。可惜好景不常，仙姐不久前確診患上腹膜偽黏液瘤（Pseudomyxoma peritonei, PMP），腹內山現惡性腹腔積液如同懷孕8月般，體內子宮、左側卵巢、大網膜、小腸、結腸等多處亦佈滿腫瘤，性命垂危。

得悉妻子患病後，老王便一直陪著妻子四處求醫，仙姐坦言，自她住院後老王一直不離不棄，第一次做手術時亦是丈夫盡了全力為她求醫，將她「從鬼門關拽回來」，笑言：

「我覺得父母給了我第一次生命，我老公給了我第二次生命。」

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為慳醫藥費暪痛妻食4年清水麵

每日探望妻子時，老王都會為妻子購買好三餐，自己則表示想外出用餐，將所有飯留給妻子吃。事實上為了妻子的醫療費，老王不斷從自己身上節省開支。

他將私家車當住宿處，每日陪妻子吊完鹽水、做完檢查後，便會回到狹小的車廂內勉強休息養神。被問及車內睡覺晚上會不會冷時，老王看了眼車廂內單薄的被褥笑言：「不冷，因為是陪著自己最愛的人。」

休息夠了，他便會在路邊起爐，用清水搭著幾片菜葉煮成清水麵填肚：「吃甚麼她又看不見，對不對。」、「能填飽肚子就可以了。」笑言自己還年輕，這些事都捱得過去。

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「走到今日從未有過一刻猶豫」

4年來夫妻兩人一直四處奔波求醫，盼覓得一線生機，最近兩人再被推薦到北京航天中心醫院接受治療。老王坦言自己一路走到今日從未有過一刻猶豫，亦不會放棄一絲機會：

「假如醫生說真的沒有希望了，我會放下一切，買一個破面包車（客貨車），拉著她走到最後一刻，我只能這樣。」

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