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珍惜生命｜新蒲崗工廈22歲男子墮樓　當場證實不治

社會

撰文： 黃穎津

發布時間： 2024/05/24 09:11

最後更新： 2024/05/24 10:16

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

新蒲崗工廈22歲男子墮樓，當場證實不治。（資料圖片）

新蒲崗有人墮樓。警方今日（24日）凌晨接獲途人報案，指發現一名男子倒臥於新蒲崗大有街14號萬星工業大廈對開，懷疑他從高處墮下。

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救援人員接報到場，該名22歲男子現場被證實死亡。人員經初步調查，相信他從萬星工業大廈天台墮下。警方於現場沒有檢獲遺書。死因有待驗屍後確定。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

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