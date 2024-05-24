珍惜生命｜新蒲崗工廈22歲男子墮樓　當場證實不治

▲ 新蒲崗工廈22歲男子墮樓，當場證實不治。（資料圖片）

新蒲崗有人墮樓。警方今日（24日）凌晨接獲途人報案，指發現一名男子倒臥於新蒲崗大有街14號萬星工業大廈對開，懷疑他從高處墮下。

救援人員接報到場，該名22歲男子現場被證實死亡。人員經初步調查，相信他從萬星工業大廈天台墮下。警方於現場沒有檢獲遺書。死因有待驗屍後確定。

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