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天氣預報｜天文台取消黃雨警告　驟雨今日仍會影響珠江口一帶

社會

撰文： 黃穎津

發布時間： 2024/05/24 13:26

最後更新： 2024/05/24 13:29

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

今日大致多雲，間中有驟雨及雷暴。（資料圖片）

天文台今日（24日）中午12時10分發出黃色暴雨警告，並於下午1時20分取消。中午前後的大雨為本港多處地區帶來超過30毫米雨量。雖然雷雨區稍為移入內陸，但與低壓槽相關的驟雨今日仍會影響珠江口一帶。

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今日大致多雲，間中有驟雨及雷暴，稍後雨勢有時較大。最高氣溫約27度。吹輕微至和緩東至東南風。

天文台指，一道低壓槽正為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨。此外，位於菲律賓以東之西北太平洋的低壓區已增強為熱帶低氣壓。在正午十二時，該熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東南約1010公里，預料向西北移動，時速約22公里，橫過菲律賓以東海域。

受低壓槽及高空擾動影響，今日廣東沿岸有驟雨及雷暴。預料高空擾動會在週末期間逐漸遠離沿岸地區，同時低壓槽亦會逐漸減弱，華南沿岸天色較為明朗，但仍有幾陣驟雨。而另一道低壓槽會在星期一及星期二再度為廣東沿岸帶來不穩定天氣。此外，預料位於菲律賓以東之西北太平洋的低壓區會在未來一兩日逐漸發展，並大致移向呂宋以東海域。

天文台展望，星期六仍然有驟雨。星期日短暫時間有陽光。隨後一兩日天氣不穩定。

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