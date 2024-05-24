東張西望何伯｜《東張》何伯紅到做功課題目　學生要用英文形容新何太湯水

▲ 何伯、新何太紅到做功課題目！

TVB《東張西望》報道忘年夫婦何伯與「新何太」成為全港熱話，何伯夫婦的一舉一動引來網民高度關注。新何太積極經營抖音賬戶「千語BB生活語錄」更密密上載新片，並不斷回應網民留言，成為當紅KOL。

Facebook群組「何伯＆何伯老婆關注組」目前已達10萬名成員，有網民更發現何伯、新何太已「殺入」學校，就是有中學以何伯夫婦事件作功課題目，相當緊貼話題！

東張西望何伯丨「新何太」想生BB爆何伯擬改遺囑 不再益《東張》預告夫婦開直播

何伯新何太成功課題目

就網民在「何伯＆何伯老婆關注組」內貼出的一部份功課題目所見，當中要求學生補充受訪者眾數的英文，又要形容新何太所炮製的湯水。

而在Threads內，有網民則貼出英文填充工作紙，內容正是何生夫婦事件，相信學生們做功課時也比平日更投入呢！

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預告與何伯齊開直播

「新何太」更想與網民進一互動，宣布將在5月29日下午1時與何伯做直播，實行唔益《東張》，自己直接賺流量。

而曾在《東張西望》揚言「後生仔唔夠我嚟」的何伯「有心有力」，因此網民有興趣想知「新何太」會否為何伯生BB，而她坦白回答：「我也希望懷上」

最新影片推介：方太專訪

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