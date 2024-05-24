兒童飾品︱南韓抽檢中國平價兒童飾品　髮箍驗出致癌物手錶鉛含量超標278倍

除了飲食之外，小朋友所用的產品也隨時影響健康，家長在網上購物時都要小心選擇。南韓首爾近月發布抽驗海外網購平台產品的報告，指有多款兒童產品被驗出致癌物及重金屬超標，其中一款兒童手錶鉛含量更超標278倍。

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多款兒童產品驗出致癌物及鉛超標

據《韓聯社》報道，首爾市政府自4月底開始，每周都會隨機抽驗兒童用品，以確認是否有化學危害物質，在5月16日公布的報告中，來自「全球速賣通」（AliExpress）販售的兩款商品，含有致癌物，包括驗出超標的鄰苯二甲酸酯類塑化劑（DEHP、DBP）。其中「全球速賣通」的髮箍驗出超標270倍的DEHP與DBP，另外，粉紅色的獨角獸手錶的DEHP亦超出安全標準5倍。

政府在5月23日再度公布新報告，中國電商SHEIN出售的白色兒童手錶被驗出重金屬超標，在手錶發條旋鈕處驗出鉛含量超標278倍，手錶的其他部分還驗出鉻含量、鎳含量分別超標3.4倍及4.4倍。而「全球速賣通」出售的兒童頸鍊同樣被驗出重金屬超標，其中金屬墜飾鉛含量超標1.2倍。

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鉛中毒會影響智商

世界衛生組織指出，鉛中毒可影響大腦和中樞神經系統，引起昏迷、抽搐、甚至死亡。還會造成兒童智商下降，嚴重可致貧血、高血壓、腎功能損害等多種中毒反應。中大醫學兒科副教授林鴻生曾經指出，近年有新文獻指出，就算血含鉛1至10微克已足以影響智商（IQ），且影響無法修補。

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涉事網購平台以平價招徠

SHEIN是一家總部設在新加坡的中國網購平台，在全球多地廣為人知，以販售相對平價的服飾為賣點，SHEIN香港網站出售男女時尚服飾、兒童和母嬰用品、珠寶和鞋子等，雖然在香港網站未見有涉事同款白色手錶，但有不少類似款式，大多只售港幣10多元至40元不等。

而「全球速賣通」是一家總部位於中國的網購平台，由阿里巴巴集團管理，主要讓國外網上買家購買貨品，在新加坡、俄羅斯和巴西十分受歡迎，在全球速賣通的網站可以找到涉事同款的獨角獸手錶和Hello Kitty兒童頸鍊，手錶只售港幣16元，頸鍊亦僅港幣35元。

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