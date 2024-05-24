霸王茶姬｜人氣茶飲店「霸王茶姬」推出新奶茶　多人飲用後心悸呼吸困難入院

▲ 多人飲用人氣茶飲店「霸王茶姬」的新品後出現心悸不適甚至呼吸困難，涉事店方就回應指有可能是對茶多酚過敏。

【霸王茶姬／奶茶／心悸／呼吸困難／茶多酚／咖啡因】內地連鎖茶飲品牌「霸王茶姬」（CHAGEE）近日推出新產品「萬里木蘭」奶茶，但有多名網民反映飲用後出現心慌、心悸、頭暈等不適症狀，亦有人出現失眠問題。對此，涉事店方就回應指顧客有可能是對茶多酚過敏，如有不適建議到醫院檢查。

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綜合內地媒體報道，有網民在社交平台「小紅書」發文，表示飲用「萬里木蘭」後出現心悸疼痛，連夜去醫院測心電圖，「因為本身體質不好貧血，喝完濃茶反應比較強烈」。此事引發眾多網民共鳴，不少人陸續發文表示飲用「萬里木蘭」後同樣出現心慌及心悸症狀，有人表示心率達到105次/分，亦有人表示喝完奶茶後出現失眠問題，「茶是6點喝的，人是6點還沒睡的」。

另有人稱，中午喝完「萬里木蘭」之後，下午開始出現心慌手抖、呼吸困難及腹瀉等症狀，但到醫院接受檢查後顯示並非細菌感染，懷疑是過敏導致。

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針對此問題，霸王茶姬客服於周三（22日）表示，該款新產品採用紅茶茶底，可能顧客是對茶多酚過敏。如有不適症狀請立即暫停飲用，並建議到醫院檢查。

有霸王茶姬門店工作人員表示，「萬里木蘭」的茶味濃度比較高，有些顧客喝濃茶後會出現失眠、亢奮等症狀，「正常來說過一段時間就會沒事了」。另有工作人員稱，該項新品成分沒有問題，含量標準，暫未收到類似的投訴，顧客出現反應可能是對紅茶底過敏。

據報，霸王茶姬公開的產品成分表中，「萬里木蘭」的茶多酚含量為62.3mg/100ml，咖啡因含量為31.8mg/100ml，一杯中杯（470ml）的「萬里木蘭」飲品咖啡因含量便已超過140mg，接近兩份濃縮咖啡的咖啡因含量。

TOPick就事件查詢營養師JC，她就解釋，「茶多酚」其實是茶葉中多元酚類物質組成的總稱；多元酚類廣泛存在於植物中，是一種植物的次級代謝產物，用以作為防禦系統，抵抗惡劣氣候環境。

JC表示，大多數植物性食物都含有多酚，其中多酚含量最高的食物有茶（綠茶、黑茶）、莓果（如黑醋栗、藍莓）、黑朱古力等，而調味料則有丁香、薄荷、八角、茴香、牛至、芹菜籽、鼠尾草、迷迭香、百里香及可可粉。她建議平日可以多吃 苦莓、接骨木莓、藍莓、黑醋栗、黑莓、蔓越莓、草莓等莓果，但胃不好的人士就要避免。

在本次事件中，不少網民反映飲用「萬里木蘭」後出現失眠問題，而霸王茶姬公開的成分表中亦顯示「萬里木蘭」的咖啡因含量達31.8mg/100ml，到底咖啡因會對身體造成甚麼影響？JC就指出，咖啡因本身有刺激中樞神經系統、提升專注力、減少疲勞的作用，因此如果在睡前數小時進食含有咖啡因的食物或飲品，就有機會影響睡眠質素。

她建議，每人每日最多可攝取300至400mg咖啡因，作為參考，一杯240ml的咖啡便已含有100mg咖啡因；除了咖啡和奶茶外，咖啡因含量較高的食物和飲品有可樂、能量飲品及朱古力。此外，咖啡因有機會刺激心血管，增加心率和血壓，因此患有心血管相關疾病的人士平日亦需要限制咖啡因攝取量。

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