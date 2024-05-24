相愛很難｜JW甩拖後寄情工作整指甲冧自己　慘被美甲師「出賣」憔悴倦容

▲ 甩拖的JW慘被美甲師「出賣」憔悴倦容！

歌手JW（王灝兒）前日（5月21日）宣布與破產男友葉韋彤（Tarzan）分手，6年情正式劃上句號。她在自揭「分訊」後參與《仙樂飄飄處處聞》演出，當被問到與舊愛是否仍為朋友，她的態度就「180度轉變」，馬上收起笑容，更指不回應那麼多。

甩拖的JW全心投入工作，看來是想用密集的行程來療「情傷」！

相愛很難丨JW與破產男友被寸「不能共患難」 借Kendall Jenner影片反擊遭誤解

JW被「出賣」憔悴倦容

JW也不忘努力冧自己，整靚指甲，但未知是工作繁忙影響，她在化了濃妝、戴了「大眼Con」後依然難掩倦容，難免令人擔心！

日前，有美甲師在小紅書分享自己與JW的合照，「香港明星@JW 王灝兒過來了！有沒有想偶遇的寶子」，相中的JW臉帶微笑，並展現出「大細眼」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

JW甩拖後寄情工作

在昨日（23日），JW在IG限時動態內分享自己緊密的工作行程，既有為《痞子無間道》 配音，又有為九龍樂善堂2024總理晚宴任表演嘉賓，狀態大勇地與中學生合唱《愛·回家之開心速遞》主題曲《愛心灌溉》。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

最新影片推介：方太專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5