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相愛很難｜JW甩拖後寄情工作整指甲冧自己　慘被美甲師「出賣」憔悴倦容

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2024/05/24 11:33

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

甩拖的JW慘被美甲師「出賣」憔悴倦容！

歌手JW（王灝兒）前日（5月21日）宣布與破產男友葉韋彤（Tarzan）分手，6年情正式劃上句號。她在自揭「分訊」後參與《仙樂飄飄處處聞》演出，當被問到與舊愛是否仍為朋友，她的態度就「180度轉變」，馬上收起笑容，更指不回應那麼多。

甩拖的JW全心投入工作，看來是想用密集的行程來療「情傷」！

相愛很難丨JW與破產男友被寸「不能共患難」　借Kendall Jenner影片反擊遭誤解

JW被「出賣」憔悴倦容

JW也不忘努力冧自己，整靚指甲，但未知是工作繁忙影響，她在化了濃妝、戴了「大眼Con」後依然難掩倦容，難免令人擔心！

日前，有美甲師在小紅書分享自己與JW的合照，「香港明星@JW 王灝兒過來了！有沒有想偶遇的寶子」，相中的JW臉帶微笑，並展現出「大細眼」。

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JW甩拖後寄情工作

在昨日（23日），JW在IG限時動態內分享自己緊密的工作行程，既有為《痞子無間道》 配音，又有為九龍樂善堂2024總理晚宴任表演嘉賓，狀態大勇地與中學生合唱《愛·回家之開心速遞》主題曲《愛心灌溉》。

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