盛事經濟｜多啦A夢無人機匯演周六舉行　金鐘酒樓推888元「無人機宴」

▲ 全球首場「多啦A夢」無人機匯演將於周六（24日）上演。（大會提供）

全球首場「多啦A夢」無人機匯演將於周六（25日）在尖沙咀星光大道一帶海濱上演，金鐘有酒樓趁機推出價值888元的「無人機宴」，吸引市民光顧、前來觀賞表演。

有市民在社交平台公開群組上傳金鐘一間酒樓的宣傳單張，顯示將配合「全球首場多啦A夢無人機匯演」，推出「無人機宴」，而菜式包括龍蝦、佛跳牆及元貝等；每位收費為888元，要求至少2位惠顧。惟有網民認為定價過高，指「睇個10多分鐘，洗成千蚊」、「8舊幾都係得一杯野飲」。

▲ 金鐘有酒樓趁機推出價值888元的「無人機宴」。（香港茶餐廳及美食關注組FB）

匯演將於周六晚上7時半開始，會由約1000架無人機拼湊出多啦A夢、竹蜻蜓、隨意門等圖案，配合本地配音員聲演。活動歷時約15分鐘，最佳觀賞位置為星光大道鄰近梳士巴利花園段；至於文化中心及藝術館一帶，視線會受阻。另外，活動已獲日本方面授權，成功爭取在香港首演。

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