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夫妻關係丨吳浩康太太突晒手腕瘀傷惹關注　曾連環公審老公成熱話

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2024/05/24 11:20

最後更新： 2024/05/24 13:56

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

吳浩康（Deep）與郭思琳（Margiela）育有一名兒子「撑撑」吳尚恩，去年郭思琳因影全家福問題在網上公審老公，之後又因歌手鍾達茵一句「掛住你」而醋意爆發，觸怒她直批對方不會忌諱。

隨着吳浩康修心養性努力賺錢養家，夫妻感情穩定，上月他們更撇甩囝囝去泰國一起帶團，更在網上分享二人的甜蜜合照，恩愛滿瀉。

職安真漢子丨吳浩康開迷你音樂會唱經典金曲　盼與太太郭思琳補擺喜酒

突甫手腕瘀傷照

日前郭思琳突然在社交網甫出手腕瘀傷照，並嬲爆表示︰「紀錄一下，呢兩年半不斷重複提醒，然後又係繼續ignore，無限輪迴，最後終於忍無可忍嬲到要打嘢發洩。我知整傷自己都無補於事，但我真係好嬲，除咗大嗌同打嘢發洩，我真係唔知仲可以點做…為咗我個仔同娜姐（指愛犬），我已經唔介意做衰人。」隨即引起網民關注！

嘩！咩事呀！

澄清不關老公事

由於上述內容未有指名道姓，難免令人聯想到關老公吳浩康事，不過，郭思琳則Hashtag補充：「我一直都唔係講緊我老公」、「唔好又屈我講緊佢然後網上公審我」、「如果你哋唔知人哋經歷緊啲咩，建議你哋收聲」。

雖然網民指不知發生甚麼事情，不過希望郭思琳可以冷靜，不要傷害自己發洩。

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