美食情報｜Big C零食限時優惠發售　啖啖脆口泰國薯片夠醒神   

▲ Big C零食推介以優惠價售賣！

零食是許多上班族不可或缺的生活調劑，下午工作到提不起勁的時候來一包香脆的泰國薯片，為自己充充電，亦可以跟同事分享，調劑一下沉悶的辦公室氣氛。

今期精選幾款泰國人氣零食，不論是泰國本地人或是遊客都予以極高評價的抵食零食，現時香港Big C正以限時優惠發售，以下全部只售$19/2件。

1.Tasto系列

Tasto最有名的咸蛋味薯片，用真的咸蛋製作咸蛋粉，平均灑上每塊薯片，令每口都有咸蛋香味，味蕾大滿足！另外還有日式海苔味、咖哩蟹味、BBQ味等，喜歡吃辣的朋友可以試Devil辣椒味薯片，一包有50g或42g，一個人份量來說已經非常足夠。

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2.Pele堅果系列 泰國鹽焗雜錦果仁 / 泰國香甜芝麻花生 / 泰國椰子脆片花生

來自泰國的Pele是大品牌，生產線受到嚴格的品質監控，每年都出口大量貨品到海外地區銷售，從農場收割至包裝入袋都非常乾淨衛生，自然令產品的保質更好，到消費者打開進食時仍然新鮮脆口，鹽焗果仁是經典口味，無額外添加調味，是較大眾化的選擇。想要多點泰國特色的可以試椰子脆片花生，將花生混合切片的椰子脆片，成為有微甜口味的花生。

3.Mo-Min香脆魚皮 冬陰咸蛋味

脆魚皮的食法不只打邊爐！加入冬陰咸蛋味的脆魚皮是吃到停不了的零食。製作魚皮的魚亦不馬虎，挑選泰國水質優質的海域，更要確保使用可持續海魚，不會對海洋造成生態負擔。

4.Bakery House菠蘿果醬夾心餅

如果想吃點簡單的輕食，可以試這款菠蘿果醬夾心餅，口感就像鳳梨餅乾，每包另有獨立包裝，乾淨及不易碎。

5.FF冬陰蝦味即食麵

經典泰國杯麵品牌之一，小編品評：冬陰蝦味香、開胃，中辣級數，下午茶或宵夜的不二之選。

另外更有多款零食同時進行優惠，指定人氣零食全部$19/2件，由24/5至30/5限時7天搶購，萬勿錯過！

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