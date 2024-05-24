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靈異事件丨畢業旅行夜遊墾丁　5中學生回房後疑似「集體撞邪」　有人昏迷前聲稱 : 見到靈異現象

健康資訊

發布時間： 2024/05/24 17:47

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【台灣/墾丁/畢業旅行/撞邪/靈異事件】畢業旅行是不少人的學生時代回憶，但台灣有一班學生卻體驗了一次「恐怖之旅」！近日，5名台灣國中生於墾丁酒店住宿期間，突然集體不適，不但嘔吐大作，有人更陷入昏迷，期間有學生更聲稱看到「靈異現象」，出現疑似「撞邪」情況。警方於今日（24日）凌晨接報後，馬上趕到現場調查，而不適的學生則已送院，目前情況穩定。

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綜合台媒報道，台灣一間中學的國中生因畢業在即，於是決定相約在墾丁開展一場畢業旅行。豈料今日24日凌晨，5名學生逛完夜市回到下塌的酒店房間後，不久即集體身體不適，無端端嘔吐、躁動、抽搐、想吐、哭泣、無力，有人昏迷不醒人事；有其他學生則指事發前，不適的學生曾指房間內出現「靈異現象」，見到閃過的人影，房內更泛起「奇特的味道」。

警方接報到場後，立即協助將5名學生送院治療，院方初步已排除食物中毒、一氧化碳中毒可能性，目前引起不適症狀原因不明，初步懷疑學生應是受到巨大驚嚇所造成的「過度換氣症狀」，不過確切事發原因還有待進一步釐清。

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甚麼是過度換氣綜合症？

急症科專科鍾浩然醫生過去受訪時便指，過度換氣綜合症是一個常見情況，本身並不算嚴重，不會導致生命危險，而其實這個綜合症與其說是一個病，更像是一種身體反應。鍾醫生指，過度換氣綜合症出現在女性較多，多數會因為情緒影響、緊張、壓力很大、情緒波動或受到嚴重痛楚而出現。

當一個人受刺激而情緒波動時，身體不自覺會加快及加重呼吸，令身體呼入更多氧氣，並過量地將身體的二氧化碳呼走。吸多了氧氣，對身體可說沒甚麼影響，但過量排走體內二氧化碳，就會令身體出現以下徵狀，包括：身體周邊地方如手腳會出現麻痺感覺，然後麻痺會向上蔓延，轉移至前肢甚至口部附近位置，當麻痺感覺再嚴重，肢體末端如手指就會變得僵硬及呈痙攣狀態，手指會直不能屈，旁人看上去會以為是抽筋或「發羊吊」(癲癇)，但經驗豐富的醫生一看就會知道是過度換氣綜合症。

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