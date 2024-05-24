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家居風水｜兒子讀書差夫婦經常吵架1年換3個工人 揭家中長老慳電行為影響風水

家事百科

發布時間： 2024/05/24 11:15

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《下流上車族》劇照

人人都想行好運，但其實毋須團團轉周圍去求神拜佛，自己也有能力轉個靚運呢！

有位友人跟我吐苦水，細訴家宅不寧，頭頭碰着黑，首先是兒子讀書成績差勁，夫妻又經常吵架，家傭老是做不長，一年換了三個，而奶奶又剛巧在家裏跌傷需要住院。

甫走進她的家裏，即使是不諳風水學問的人，也能立即揪出這裏家運差的原因——這裏全屋都是烏燈黑火的一點生氣也沒有。

友人解說，原來老爺奶奶極為慳儉，基於節省用電的關係，兒子房間只靠一小座枱燈照明做功課，而吃飯時就只會亮着客廳一角的小燈。可以想像，小孩在暗燈下眼睛也隨時想垂下來，又哪有足夠精神溫習功課？用電已極慳，其他環節勁慳就肯定了，傭人自然不會熬得久。老人家視力已夠差，在暗光之下跌倒則是可以預料的。家裏霉運事件陸續出現，夫妻當然是容易起齟齬了。

轉運訣竅：家裏全屋要亮着適量的燈，光亮整潔的家，才會有運行。

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華富邨打卡｜「平民豪宅」華富邨5大打卡位　15米高隱世瀑布＋超靚日落景

有次跟一位友人晚膳後回家，突然感到全身乏力，頭暈腦脹的，幹嘛？立即記起剛剛整個晚上，不停聽友人罵這個、怨那個，她的觀點極為負面，不知不覺間，我已被她釋出的負能量打垮了。

轉運訣竅：多點接近樂觀正面的人，尤其是當自己氣場較弱的時刻。

剛剛與一位來港旅遊的英國外籍友人午膳，她好奇地問：「點解香港啲人無人笑嘅？」我只能苦笑，欲言又止不懂回答。

轉運訣竅：即使天會塌下來，也要提醒自己保持微笑，幸運之神才會看上你啊！

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撰文 : 鄧藹霖

家庭教育 風水

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