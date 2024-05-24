手足口病｜柯薩奇病毒A6正演變可致重症手足口病　中疾控：存在爆發風險

▲ 柯薩奇病毒A6正演變，可致重症手足口病，中疾控：存在爆發風險。

【手足口病／腸病毒／傳染病／皮疹】夏季是「手足口病」的高發期，除了兒童，大人同樣有機會患上。中國疾控中心周報近日發布一項關於手足口病病毒的調查研究，指出柯薩奇病毒A6已成為導致內地手足口病重症病例的主要病原體，而且目前正在演變，並存在爆發風險。

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據《廣州日報》報道，國家手足口病病原體實驗室監測網絡數據顯示，研究團隊調查了內地2012年至2023年間的手足口病重症病例，從中獲得74株柯薩奇病毒A6菌株進行分析，並得出結論：柯薩奇病毒A6已成為導致內地手足口病重症病例的主要病原體，且該病毒正在演變，並存在爆發風險，因此，必須加強對重症手足口病的監測。

研究團隊介紹，手足口病是一種主要由多種腸道病毒引起的傳染病，主要影響嬰兒和兒童，症狀通常以發燒、口腔潰瘍和皮疹為主，症狀一般較輕，在7至10天內緩解。不過，部分重症病例可能會出現危及生命的神經、呼吸或循環系統併發症。

研究團隊又表示，5歲以下的手足口病重症病例免疫系統不成熟，如果不能得到及時診斷和治療，可能增加易感性，並導致嚴重併發症和潛在的致命後果。因此，開發柯薩奇病毒A6疫苗，對預防易感兒童出現重症手足口病至關重要。

4到7月是手足口病流行季

手足口病主要通過密切接觸病人的糞便、皰疹液、鼻咽分泌物、唾液及接觸被其污染的手、毛巾、手絹、牙杯、玩具、餐具、奶瓶、床上用品等物品或環境而感染。

手足口病通常病情較輕，呈自限性，7至10天病程後可完全康復，只有極少數患兒病情惡化迅速，會出現併發症，如心肌炎、肺水腫、無菌性腦膜炎等，嚴重的會導致死亡。

根據以往監測數據顯示，每年4月至7月為手足口病的流行季，另外9月至10月有一個發病小高峰。專家提醒，在手足口病高發期，家長要盡量避免帶孩子到人員密集、空氣不流通、相對密閉的公共場所，還要特別注意孩子的健康狀況，一旦出現發熱發燒、手足口等部位出現皮疹，或者孩子精神不振、食慾明顯下降等，要立即到醫院就診，同時做好居民隔離。

需要高度警惕的具體症狀包括：

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在個人與家庭在預防手足口病方面，專家提醒三個重要點：

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