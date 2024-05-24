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垃圾徵費︱先行先試進度匯報　社會轟擾民、收費貴、負擔重

社會

撰文： 黃小冰

發布時間： 2024/05/24 13:22

最後更新： 2024/05/24 13:24

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

垃圾徵費政策於社會出現頗大爭議。（陳靜儀攝）

【垃圾徵費／垃圾收費／指定膠袋／管理費／大廈屋苑】垃圾收費今年8月1日實施，港府向立法會提交最新文件，公布「先行先試」計劃的實施進度。

垃圾收費「先行先試」4月1日起，於指定大廈及處所推出。政府按整體觀察指出，不少居民反映垃圾收費擾民，亦有表示收費太貴，負擔很重。

市民尤其擔心，法例生效後會增加四處亂抛垃圾情況，尤其缺乏物管的「三無」大廈一帶與舊區，會有衞生市容問題。

垃圾收費擾民、收費貴、負擔重

前線清潔工方面，大部分表示擔心，因需要另外處理沒有用指定袋包妥的違規垃圾，致工作量大增、非常辛勞。亦有表達擔心，法例執行後會與居民糾紛甚至誤墮法網，更有個別工人表示會轉職。

食肆、商戶和院舍管理層則普遍表示，垃圾收費對經營成本構成壓力，亦建議改善大型指定袋設計，方便使用和包裹垃圾。

廚餘方面，政府稱廚餘佔香港總體棄置廢物三成，回收成本高。而現時整體的廚餘收集點，數量和覆蓋度仍不足，不少居民普遍認為，需要便民回收網絡，讓市民可以透過回收廚餘，減少棄置垃圾費用。

另外，不少試點的住戶、院舍負責人、商場商戶都表示，所屬處所拒接收大型垃圾。在使用指定標籤的住宅樓宇/私人屋苑之中，也有不少爭議，例如清潔工表示，現實難以逐一檢查是否每件大型垃圾都已貼上標籤、住戶使用了指定標籤後，物管公司仍額外收取費用(例如運輸費)是否合理、把不同類型的大型垃圾綑綁一起可否只用一個指定標籤等。市民認為，難以掌握垃圾收費實施後棄置大型垃圾的方法，並覺得措施擾民。

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