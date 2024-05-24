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時尚速報｜Cath Kidston聯乘Paddington系列　逾40款新品同步發售

休閒消費

發布時間： 2024/05/24 11:22

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

Cath Kidston 標誌性的小花朵穿插在Paddington的日常生活當中。

Cath Kidston 繼上月推出miffy聯乘系列及2024全新春夏主題系列後，近日再宣佈推出Cath Kidston X Paddington 系列，讓大家跟著這隻來自英國、家傳戶曉的「熊孩子」繼續逃離現實，逾40款設計限定新品伴著身旁，踏上藝術之旅。

活潑可愛的Paddington是英國家喻戶曉的童話角色，往往在故事中表達和蘊含對英國人的意義及象徵。初創的Paddington 外表已是典型的英國紳士︰戴著一頂舊紅帽子、穿起英國代表顏色——深藍色漁夫褸和一雙威靈頓長統靴，由1958年至今可謂遊走至世界每個角落，早年更與已故英女王伊麗莎白二世共進「下午茶」，讓它跟英倫更有著密不可分的關係。

跟著衛兵起舞的Paddington and Guards。

是次Paddington 和 Cath Kidston 聯乘系列，共推出逾40件限定全新產品，包括背囊、手提袋、Tote Bag、連身裙、散銀包、小飾品、傢具、證件套、睡衣、外套、圍裙等，貫徹品牌「實用」的理念，每款也有著以上提及的不同印花圖案， 一同遨遊世界。

40件限定全新產品

這次聯乘產品的畫風亦滲透著濃濃的英倫風，共有7個不同代表畫作，包括： Paddington Goes To Town、Paddington and Guards、Paddington Books、A Bear Called Paddington，還有Paddington Bedtime、Paddington Marmalade 及Paddington Spot ，各有不同可愛特色。

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