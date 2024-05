時尚速報｜Cath Kidston聯乘Paddington系列　逾40款新品同步發售

▲ Cath Kidston 標誌性的小花朵穿插在Paddington的日常生活當中。

Cath Kidston 繼上月推出miffy聯乘系列及2024全新春夏主題系列後,近日再宣佈推出Cath Kidston X Paddington 系列,讓大家跟著這隻來自英國、家傳戶曉的「熊孩子」繼續逃離現實,逾40款設計限定新品伴著身旁,踏上藝術之旅。

活潑可愛的Paddington是英國家喻戶曉的童話角色,往往在故事中表達和蘊含對英國人的意義及象徵。初創的Paddington 外表已是典型的英國紳士︰戴著一頂舊紅帽子、穿起英國代表顏色——深藍色漁夫褸和一雙威靈頓長統靴,由1958年至今可謂遊走至世界每個角落,早年更與已故英女王伊麗莎白二世共進「下午茶」,讓它跟英倫更有著密不可分的關係。

▲ 跟著衛兵起舞的Paddington and Guards。

是次Paddington 和 Cath Kidston 聯乘系列,共推出逾40件限定全新產品,包括背囊、手提袋、Tote Bag、連身裙、散銀包、小飾品、傢具、證件套、睡衣、外套、圍裙等,貫徹品牌「實用」的理念,每款也有著以上提及的不同印花圖案, 一同遨遊世界。

▲ 40件限定全新產品

這次聯乘產品的畫風亦滲透著濃濃的英倫風,共有7個不同代表畫作,包括: Paddington Goes To Town、Paddington and Guards、Paddington Books、A Bear Called Paddington,還有Paddington Bedtime、Paddington Marmalade 及Paddington Spot ,各有不同可愛特色。