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校園欺凌｜教育局推一站式熱線及網上輔導　由註冊社工提供支援

社會

發布時間： 2024/05/24 12:57

最後更新： 2024/05/24 13:01

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

教育局委託香港遊樂場協會昨日（23日）起提供「和諧校園：一站式熱線及輔導服務」。

為支援學生及家長處理朋輩衝突及校園欺凌，並推廣反欺凌信息，教育局委託香港遊樂場協會於昨日（23日）起提供「和諧校園：一站式熱線及輔導服務」，由當值註冊社工提供專業意見及輔導服務；同時會安排到校支援，如校園流動諮詢站及講座，推廣關愛的校園文化。

一站式熱線及網上輔導服務方面，香港遊樂場協會當值註冊社工會透過熱線及即時通訊應用程式，為學生及家長提供意見及輔導服務，處理學生朋輩相處時遇到的疑惑、困難或衝突，例如校園或網絡欺凌等。若有需要尋求協助，學生及家長可透過熱線電話5507 1896、WhatsApp及WeChat獲取諮詢及輔導服務；服務時間為周一至周六（公眾假期除外）、上午9時30分至晚上9時30分。

會方亦會為有需要的中、小學提供到校支援服務，推廣和諧校園文化及反欺凌信息，包括在校園內擺設「流動諮詢站」以推廣關愛校園信息，而諮詢站亦設社工諮詢閣、攤位遊戲及主題展板，屆時會有註冊社工在場提供專業意見。另外，會方會為學生舉辦有關朋輩相處及預防校園或網絡欺凌的專題講座，亦會舉辦家長講座，加強家長對青少年及朋輩關係的了解，並教授處理衝突的方法及技巧。

為協助學校向學生及家長宣傳有關的服務，會方將安排運送相關宣傳海報及物資到各中、小學。有興趣申請到校支援或領取額外宣傳物資的學校，可填妥附件《到校支援服務申請表》，並透過電郵 （harmonioushotline@hkpa.hk）或傳真（3905 8144）交回會方會址辦理。

教育局強調，絕不接受任何形式或原因的校園欺凌行為，並提醒學校必須訂定預防及處理校園欺凌政策，包括秉持清晰「零容忍」立場、列明舉報渠道與處理步驟及進行高透明度監察，並以積極及認真態度跟進學校每一宗欺凌事件。

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