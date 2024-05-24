著數優惠｜甘味處鎌倉慶祝新店開張 3日限定指定蕨餅半價

▲ 一系列夏季期間限定的全新新飲品

來自日本的人氣茶飲店甘味處鎌倉，自今年初登陸銅鑼灣希慎廣場開設首店 ，人流不絕。時隔數月，宣佈在屯門市廣場開設第2間分店。

▲ 屯門市廣場開設第2間分店

為答謝各大蕨餅粉絲，屯門新分店及銅鑼灣店將於5月24日至26日期間，兩店每日同步推出首200份蕨餅（$98/10件裝）半價價惠，購買時只需讚好官方Facebook專頁或Instagram、小紅書即可享此優惠，數量有限，售完即止。



甘味處鎌倉應因時令將於6月初推出一系列夏季期間限定的全新新飲品，包括檸檬蕨餅梳打（$53/細杯、$60/中杯）及檸檬蕨餅抹茶特飲（$53/細杯、$60/中杯）。

▲ 檸檬蕨餅梳打及檸檬蕨餅抹茶特飲

檸檬嚴選日本梅爾檸檬入饌，比起坊間常見的檸檬更香甜且酸度較少，帶有水果的獨特香氣，最適合悶熱的夏天享用。

中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5