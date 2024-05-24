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著數優惠｜甘味處鎌倉慶祝新店開張 3日限定指定蕨餅半價

休閒消費

發布時間： 2024/05/24 11:33

最後更新： 2024/05/24 11:34

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

一系列夏季期間限定的全新新飲品

來自日本的人氣茶飲店甘味處鎌倉，自今年初登陸銅鑼灣希慎廣場開設首店 ，人流不絕。時隔數月，宣佈在屯門市廣場開設第2間分店。

屯門市廣場開設第2間分店

為答謝各大蕨餅粉絲，屯門新分店及銅鑼灣店將於5月24日至26日期間，兩店每日同步推出首200份蕨餅（$98/10件裝）半價價惠，購買時只需讚好官方Facebook專頁或Instagram、小紅書即可享此優惠，數量有限，售完即止。
 
甘味處鎌倉應因時令將於6月初推出一系列夏季期間限定的全新新飲品，包括檸檬蕨餅梳打（$53/細杯、$60/中杯）及檸檬蕨餅抹茶特飲（$53/細杯、$60/中杯）。

檸檬蕨餅梳打及檸檬蕨餅抹茶特飲

檸檬嚴選日本梅爾檸檬入饌，比起坊間常見的檸檬更香甜且酸度較少，帶有水果的獨特香氣，最適合悶熱的夏天享用。

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