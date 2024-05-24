蔡瀾近況丨蔡瀾亮相節目大談故友倪匡　爆當年落夜總會花費夠買豪宅

▲ 蔡瀾大爆當年去夜總會消遣花費不菲！

才子蔡瀾去年4月自揭因救愛妻而摔倒，休養一段日子的蔡瀾再度活躍社交網之外，早前亮相節目受訪，自妻子過世之後蔡瀾把舊居裝修，近日暫住尖沙咀某酒店式住宅單位，從節目片段所見，單位可俯瞰海景，足見才子好懂得享受生活！

節目中，蔡瀾更自爆聘請8人團隊處理起居日常，包括秘書、助手、醫護人員以及外傭，他笑稱妻子離世後才可以這樣做，因為沒有太太想丈夫做大花筒。

蔡瀾近況丨去年跌傷致骨碎坐輪椅 82歲蔡瀾現身書店近況曝光

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蔡瀾近況丨去年跌傷致骨碎坐輪椅 82歲蔡瀾現身書店近況曝光

蔡san依然心繫故友

當年一連四輯的《今夜不設防》由倪匡、黃霑以及蔡瀾主持，蔡瀾大爆當年主持《今夜不設防》酬金豐厚，多到他怕說出來會得罪人，另外，三人經常到北角某夜總會消遣，主要由倪匡找數，某次蔡瀾主動埋單才知道花費不菲，所以蔡瀾笑稱倪匡若非經常去夜總會，或許會有幾千萬身家。

說到故友倪匡，蔡瀾依然很掛念對方，當年對方在醫院留醫期間，他走勻全港幫倪匡搵靚叉燒，只因對方好疼錫他，遇到煩惱事都會找倪匡傾訴。

原來三位才子曾承諾誰先行「離開」也別流淚，是故經歷喪妻的蔡瀾沒留過一滴淚，至於如何消化那份不捨，蔡瀾說「唔諗囉」，此方法也是倪匡教他。

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