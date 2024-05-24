高鐵優惠｜高鐵推買一送一限時優惠　$37.5起往深圳廣州+預訂酒店減$300

▲ 高鐵推買一送一限時優惠，最低$37.5起往福田廣州！（圖片來源：香港高鐵）

【高鐵買一送一/高鐵優惠/酒店優惠/福田/廣州/北上攻略/親子好去處/深圳好去處】不少人都會選擇坐高鐵北上，既方便又快捷！高鐵現時推出買一送一優惠，只要在指定日子即可在Trip.com搶購香港往深圳福田，或廣州南的優惠車票，最平只需$37.5起！優惠亦適用於端午節假期，想帶小朋友北上玩樂的家長們千萬不錯過！

▲ 於指定日子在Trip.com即可搶購高鐵優惠碼。（istock圖片）

高鐵來往福田或廣州南買一送一

Trip.com現時推出高鐵買一送一優惠，會員可於Trip.com的手機程式搶購從香港西九龍站出發，至福田或廣州南的高鐵車票。搶購時間分為6日，分別是5月24至26日，以及6月7至9日的早上10時，成功搶購即可享「香港西九龍至福田高鐵車票滿$150減$75」及「香港西九龍至廣州南高鐵車票滿$472減 $236」，每張單程車票價格最低只需$37.5。

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高鐵車票優惠最高減$200

除了福田及廣州南的優惠外，Trip.com亦推出預訂高鐵車票優惠，凡於指定日子即可搶購「預訂高鐵車票即減$200」和「預訂高鐵車票即減$50」優惠碼。大家要留意上述優惠有效期為發放時間起至當日23:59，先到先得，額滿即止。另外，優惠碼只適用於15天內出發的班次，不適用於預約票。

除了高鐵車票外，同時也推出酒店預訂優惠，在5月24至26日，及6月7至9日成功搶購，即可於Trip.com手機應用程式享「預訂酒店滿$1,000減$300」或「預訂酒店滿$1,000減$150」優惠。酒店優惠代碼有效期為發放時間起至當日23:59，先搶先得。

【買一送一優惠】深圳福田／廣州南高鐵車票

日期：5月24至26日

時間：10am

搶購連結：官方網站／Trip.com手機應用程式

【預訂高鐵優惠】高鐵車票

日期：5月24日至26日、6月7日至9日

時間：10am

搶購連結：官方網站／Trip.com手機應用程式

【預訂酒店優惠】酒店優惠

日期：5月24日至26日、6月7日至9日

時間：10am

搶購連結：官方網站／Trip.com手機應用程式

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