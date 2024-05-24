抽濕機︱雨天濕度過高黴菌塵螨侵襲抽濕機放邊先啱？　醫生分享4大最佳使用方法

▲ 醫生分享抽濕機4大最佳使用方法。

【天文台/潮濕/相對濕度/抽濕機】本港雨季殺到，根據天文台未來九日天氣預報，本港未來一周都會受驟雨影響，相對濕度最高達95%，濕度過高隨時令室內充滿黴菌、塵螨，因此開抽濕機非常重要，台灣有兒科醫生就分享4大抽濕機使用貼士。

濕度過高黴菌塵螨增生

台灣兒科醫生傑登近日在facebook專頁「傑足先登 傑登醫師 」發文，他指出，下雨天衣服很難曬乾，如果不得以要晾在室內，就一定要開抽濕機，否則室內有機會充滿黴菌、塵螨，整天過敏咳不停。

他表示，潮濕的環境是黴菌、塵螨的溫床，當濕度超過60%時就會大量增生。輕則導致各種過敏症狀 : 鼻過敏、氣喘、異位性皮膚炎發作，嚴重可能造成肺部黴菌感染，不可忽視。保持室內濕度在50-60%以下或更低，可以有效地降低塵螨和黴菌的生存機會。

抽濕機使用4大貼士

傑登醫生指出，使用抽濕機來控制室內濕度是有效的方法，他亦提供4個最佳使用方法的貼士，

1. 將抽濕機放在房間正中央，打開衣櫃、鞋櫃一起除濕

2. 關閉戶外門窗，避免外界水氣進入​

3. 不可將衣物蓋在出風口或太靠近家具擋住出風口，以免過熱發生危險

4. 搭配電風扇使用，增加空氣流動效果更佳

他又提醒，濕度不是愈低愈好，如果抽濕過度，令濕度低於50%時，乾燥的空氣也可以造成如過敏刺激或鼻黏膜的乾燥出血。因此，在室內使用除濕機時，要注意保持濕度在舒適的範圍內。

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