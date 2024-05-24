垃圾徵費｜超過6成受訪者反對推垃圾徵費　民建聯籲暫緩計劃優化回收配套

▲ 民建聯調查發現，超過6成受訪者反對實施垃圾徵費。（朱永倫攝）

垃圾徵費走向即將揭盅，政府將於下周一（27日）在立法會環境事務委員會交代「先行先試」計劃情況、接獲意見。民建聯調查發現，超過6成受訪者反對實施垃圾徵費，故建議政府暫緩計劃，並應深入研究如何優化減廢措施，不應將徵費視為減廢的手段。

民建聯在4月5至11日及本月6至10日向18歲或以上市民進行問卷調查，共接獲1,560份回應，有超過6成受訪者表示，反對實施垃圾徵費，亦有分別逾3成及4成人認為應再押後或擱置計劃；另有逾3成受訪者認為本港缺乏足夠回收配套設施推行垃圾徵費，逾2成則認為會加重市民經濟負擔。

面對大眾反對聲音，民建聯立法會議員葛珮帆表示，關注政府執行垃圾徵費細節，並認為現階段準備功夫及配套未做好，如廚餘回收點及設施不足，因此有需要暫緩計劃。她亦稱，「世界無話絕對完美」，若政府進一步做到民建聯建議方案，意味「環境向前行好大一步」，屆時可再決定是否需要推行垃圾徵費；至於計劃應暫緩到何時，她認為「政府先答到」。

民建聯立法會議員陳恒鑌亦指，將計劃暫緩能為政府提供更多空間做好回收相關服務及基建，令市民易於參與、更容易接受徵費，相信「現在不是合適時機」推行相關政策。他亦認為，需考慮垃圾徵費會否為市民帶來市民憂慮，若日後回收量上升、回收設施越來越完善，反彈不會這麼高，可再進行商討、考慮是否需落實措施，惟強調「徵費是手段，減廢才是目標」。

陳恒鑌指，「見到政府好努力」 ，惟推動減廢涉及改善市民日常生活習慣及行為，故「不是簡單的事」，或是單憑呼籲便可解決問題，而且需獲大眾支持，每人每日都要參與如分類及回收行動。他又形容，減廢沒有分對與錯，只有足不足夠，認為現時的減廢措施不足，以「懲罰性動力」推動市民減廢不是唯一的手段。

法例已在立法會通過，被問到若最後政府決定不推行垃圾徵費，是否形同推翻政策。陳恒鑌指，並非「完全唔要咗佢（法例）」，而是政府按實際情况務實處理，又稱垃圾徵費措施需要市民支持及配合，政府再押後推行、是願意聽取民意的表現。

民建聯提出11項建議，包括由政府制定發展藍圖，鼓勵市民參與垃圾妥善處理和環保回收、推動社會廣泛應用廚餘機，放寬 「支援住宅樓宇採用智能回收箱技術以收集及回收廚餘」特邀項目需要最少200戶支持的要求，並加強管理，解決屋邨廚餘機容量不足和衞生問題；另建議當局與街市、大型超市等協商，加入回收點，並加強「綠在區區」公私營協作，吸引更多生產商參與環保生產。

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