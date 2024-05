性感女神︱舒淇被名模逼至縮起雙肩苦笑　楊茜堯胡定欣撞膊畫面成經典

▲ 舒淇被名模逼至縮起雙肩無奈苦笑。

日前,舒淇獲邀到意大利羅馬出席品牌活動,同場的還有日模森星(Hikari Mori)、內地女星劉亦菲、《孤星淚》女星Anne Hathaway等,眾人都打扮得相當靚,令人驚訝的是現場所上演的一幕「鬥爭」!

星級夫婦丨馮德倫炮製驚喜生日P 舒淇冧爆放閃:感謝多年的包容與陪伴

舒淇慘被日模「批踭」

在網上流傳的影片中所見,女星們在時裝騷開始前已「排排坐」準備就緒,記者們當然把握時間拍下畫面,坐在最旁邊的森星就為了「入鏡」,不惜逼向舒淇。

舒淇被森星的膊頭、手臂壓著,導致她要交叉雙手地苦笑。而大會後來在社交網也只發布森星的獨照,未見她與其他女星的合照。

森星在事件後把其社交網留言區關掉,有網民就於品牌IG帖文狙擊她:「no hikari please」、「@hikari so rude」、「Hikari, Why do you want to squeeze Shu Qi?」

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

楊茜堯胡定欣撞膊畫面成經典

舒淇被「批踭」一事曝光後,有網民「回帶」《萬千星輝頒獎典禮2010》楊茜堯、胡定欣及徐子珊三人並排而坐的畫面,當時定欣疑被楊茜堯撞膊,楊茜堯後來嘴藐藐旁地與徐子珊聊天。

楊茜堯後來在微博發文:「我們都是工作上的伙伴和朋友,更應互相尊重!」,定欣就說:「睇十萬次都篇(編)不到這樣的故事,不用理吧!」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

最新影片推介:方太專訪

HKET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5