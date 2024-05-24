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性感女神︱舒淇被名模逼至縮起雙肩苦笑　楊茜堯胡定欣撞膊畫面成經典

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2024/05/24 12:56

最後更新： 2024/05/24 17:30

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

舒淇被名模逼至縮起雙肩無奈苦笑。

日前，舒淇獲邀到意大利羅馬出席品牌活動，同場的還有日模森星（Hikari Mori）、內地女星劉亦菲、《孤星淚》女星Anne Hathaway等，眾人都打扮得相當靚，令人驚訝的是現場所上演的一幕「鬥爭」！

星級夫婦丨馮德倫炮製驚喜生日P　舒淇冧爆放閃：感謝多年的包容與陪伴

舒淇慘被日模「批踭」

在網上流傳的影片中所見，女星們在時裝騷開始前已「排排坐」準備就緒，記者們當然把握時間拍下畫面，坐在最旁邊的森星就為了「入鏡」，不惜逼向舒淇。

舒淇被森星的膊頭、手臂壓著，導致她要交叉雙手地苦笑。而大會後來在社交網也只發布森星的獨照，未見她與其他女星的合照。

森星在事件後把其社交網留言區關掉，有網民就於品牌IG帖文狙擊她：「no hikari please」、「@hikari so rude」、「Hikari, Why do you want to squeeze Shu Qi?」

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楊茜堯胡定欣撞膊畫面成經典

舒淇被「批踭」一事曝光後，有網民「回帶」《萬千星輝頒獎典禮2010》楊茜堯、胡定欣及徐子珊三人並排而坐的畫面，當時定欣疑被楊茜堯撞膊，楊茜堯後來嘴藐藐旁地與徐子珊聊天。

楊茜堯後來在微博發文：「我們都是工作上的伙伴和朋友，更應互相尊重！」，定欣就說：「睇十萬次都篇（編）不到這樣的故事，不用理吧！」

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