小太空人 | 萬通保險小太空人訓練計劃　21位準小太空人成功晉級

▲ 21 位準小太空人成功晉級，2024年5月22日由萬通保險國際有限公司（萬通保險）主辦及全力贊助的「萬通保險小太空人-訓練計劃」。

萬通保險小太空人訓練計劃，第二輪複選圓滿結束。「萬通保險小太空人-訓練計劃」由萬通保險國際有限公司（萬通保險）主辦及全力贊助，入圍的50位小朋友在複選環節中展現身手，對太空知識的認識及中英文的溝通表達能力，最後有21位準小太空人成功晉級，下個月將舉行最後一輪面試。

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「小太空人」第二輪複選已於日前圓滿舉行，入圍的50位小朋友在複選的各個環節中展現出敏捷的身手，對太空知識的認識以及中英文的溝通表達能力。完成三個富挑戰性的測試後，21位小朋友最後突圍而出，晉身在下個月舉行的最後一輪面試，由計劃的名譽贊助人及評判選出8位小朋友成為本年度的「萬通保險小太空人」。

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「萬通保險小太空人訓練計劃」由萬通保險國際有限公司（萬通保險）主辦及全力贊助，創辦於1999年，為全港澳首個為小朋友提供模擬太空人訓練的計劃，一直獲得家長、小朋友及校方全力支持，並由多位社會賢達及港澳各大學校長出任計劃的名譽贊助人，藉著獨特且新穎的培訓方式，計劃旨在提升小朋友對科技及航天知識的興趣，更希望培養小朋友不畏困難、突破自我的個性， 讓他們發揮「It is Possible!」的精神。計劃遴選分為三個階段，最後能夠脫穎而出的 8位參加者，將獲委任為2024年「萬通保險小太空人」，於暑假期間與一名同行家長前往美國體驗為期9天的太空探索之旅。

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