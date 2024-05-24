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非法收數｜警搗黑社會收債集團涉14宗刑毀案　拘4男1女

社會

撰文： 曾秋文

發布時間： 2024/05/24 12:01

最後更新： 2024/05/24 12:18

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

警搗黑社會收債集團涉14宗刑毀案，拘4男1女。（曾秋文攝）

警方過去兩日展開打擊非法收數活動，東區警區刑事部督察吳敏芳表示，由去年11月30日至本年5月23日期間，北角一間店舖因金錢糾紛多次被淋紅油。而在本年1月26日至2月8日在北角、堅尼地城、牛頭角、紅磡、馬鞍山、沙田和屯門等有多個住宅單位，疑因欠債問題被淋紅油。

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根據調查顯示，收數公司將欠債人的個人資料和債務詳情交給一名負責策劃收數行動的黑社會成員，該人士再分配人手及招攬無業人士或年輕人犯案。

警方其後鎖定一個由黑社會操控的收債集團，在過去兩日（22至23日）展開行動，拘捕4男1女（20至48歲），涉嫌14宗刑事毀壞案，被捕人士報稱任職侍應和無業，其中一名被捕人因沒有效的駕駛執照而駕車，同涉「未獲授權而取用運輸工具」、「無牌駕駛」和「駕駛時沒有第三者保險」等罪。

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