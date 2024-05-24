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我們的青春日誌丨向海嵐即席示範Rap　笑言想挑戰演變態殺手

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2024/05/24 12:02

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（左起）《我們的青春日誌》團隊：陳恩碩、向海嵐、杜以辰和王嘉莉。

由陳俞希（Hailey）、李禹燊（Oscar）和黃汛一（Jake）任主持的ViuTV節目《周六食花生》明晚（5月25日）播出的一集，邀音樂劇《我們的青春日誌》的團隊，包括身兼導演，編劇和監製陳恩碩（Tom）、向海嵐（Anne）、杜以辰和王嘉莉（Kelly）任嘉賓，分享演出趣事和感受。

向海嵐坦言初時因為有大量歌唱的部份和超長獨白的對白，覺得嚴校長一角頗有挑戰性，不敢輕言答應出演。

杜以辰分享自己的夢想。

向海嵐想再有代表作

而Tom就讚她拍子感十分好，向海嵐更即席示範Rap對白，其魅力令Hailey不禁大呼「未見過咁樣嘅向海嵐」。

談及夢想時，向海嵐表示希望可以再遇到一個觀眾喜愛的角色和多一個代表作，又笑言想挑戰做變態殺手角色。

向海嵐盼再遇觀眾喜愛角色和代表作。

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監製 向海嵐 陳俞希 杜小喬 舞台劇

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