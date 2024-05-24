霍家公子丨霍啟仁向泰國女友求婚成功　朱玲玲榮升做奶奶

▲ 霍啟仁向女友求婚。

霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子霍啟剛、霍啟山及霍啟仁，三位都年輕有為，事業有成。

大哥霍啟剛當選港區人大代表，與「跳水皇后」郭晶晶更婚姻美滿；而霍啟山現任霍英東集團副總裁，亦是香港足總副主席；霍啟仁則是霍英東集團執行董事，平日甚少公開露面，十分低調。

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求婚成功

不過日前他突然傳出喜訊，向拍拖5年的泰國女友求婚成功，其女友晒出求婚照，表示：「Life’s more fun with you in it everyday 🤍#congratulationsjeremy. 」。

相中可見，穿上西裝的霍啟仁在小艇上向女友求婚，女方打扮樸素，而霍啟仁單膝下跪，為女友戴上戒指，求婚儀式沒有鋪張排場，簡簡單單又甜蜜，大家都送上無限祝福。

▲ 霍啟仁向女友求婚。

情史豐富

其實霍啟仁年輕時緋聞纏身，曾與一位外形出眾的女友Rebecca Lo，兩人愛得甜蜜高調，但其後霍啟仁被爆暗撻Rebecca的閨密Antonia，又與台灣女星楊千霈傳出緋聞，多角關係糾纏不清，最後霍啟仁與拍拖5年的Rebecca分手收場。

不過疑被情所困的Rebecca選擇輕生，結束了24歲的生命。

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曾因涉嫌酒後駕駛被捕

除了情史豐富之外，霍啟仁亦曾捲入醉駕案。2010年7月霍啟仁因涉嫌酒後駕駛被捕，同年10月開庭時，霍啟仁媽媽朱玲玲全程陪伴愛子，最後霍啟仁承認控罪，並指自己患上抑鬱症，被判160小時的社會服務令。

經歷醉駕事件加多段感情後，霍啟仁修心養性變得低調，2019年與現任女友開始拍拖，至今5年感情穩定，兩人不時結伴出席好友聚會。

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