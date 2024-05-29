多孩媽媽｜用大臉盆裝沙律孩子徒手進食　12孩母省時省力湊仔法被斥噁心

▲ 12孩媽媽Alicia用一個大洗臉盤製沙律，再讓子女徒手進食，這個做法受到外界猛烈抨擊。

養小孩不容易，不少家庭也採取「一個夠晒數，兩個最好」的生育政策。美國一段影片近日在網絡瘋傳，一名母親用一個大臉盤盛載玉米片沙律給她的12名孩子，然後一家人圍爐般徒手進食。這名母親的餵養手法受到不少非議，更有人譏諷道「像餵豬」，儘管如此，她選擇從容面對，「希望我們一家的分享能為你帶來快樂。」

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用大洗臉盤製沙律 家人徒手進食

綜合《紐約郵報》等外媒報道，這名母親名為Alicia Dougherty，現年42歲、丈夫名Josh現年44歲，兩人都是教育學位畢業，一家現住在紐約，兩人的12名孩子年齡由4歲到17歲不等。Alicia擁有不同的專頁平台，時常分享與孩子們的生活點滴，也錄製自己在準備孩子們的午餐飯盒的步驟，雖然非常忙碌，但她表現得樂此不疲。

本月初，Alicia一家為了慶祝五月五日節（Cinco de Mayo），於是在泳池旁舉行了派對。從影片可見，Alicia準備了一個藍色的超大洗臉盤準備食物。Alicia有序地一層層放入不同的食材，如薯片、朱古力粉、芝士、蔬菜等，最後更用沙拉醬畫上花紋，整體成品的美觀度也不錯。

然後，在沒有餐具、碗筷的情況下，一家14口圍著大臉盤徒手抓起食物便吃，有些坐在沙發上、有些則蹲在地下。

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網友批評：吃得像狗

該則影片有超過5百萬的瀏覽人次，近14萬人按讚。但當中有不少網民留言抨擊Alicia的做法，「看起來好噁心」、「為什麼他們吃得像狗一樣？」、「在我的國家，豬就是這樣餵的……」、「感覺造成巨大的食物浪費！」等。

有人力撐：最緊要孩子喜歡

不過，有人指出形式等什麼都不是最重要，「如果她的孩子喜歡，那才是真正重要的。如果這能讓他們走到一起，那就很重要了。這是出於對家人的愛，這才是最重要的」、「請不要再批評這個善良的女士了。假期就是應該如此！」更有同為媽媽的網友表示想仿傚，「我也要試下對孩子們這樣做。」

面對眾人的閒言閒語，Alicia沒有作過多的回應，但她早前曾分享，由於家中人口眾多，每次為孩子們煮飯洗衫時，感覺都像打仗一樣，經常在30分鐘內要完成應該要花4小時的工作，所以她致力研究省時的創意煮法，以幫助自己更有效率做家務。

經歷9年多番流產 踏上領養之路

其實Alicia這個大家庭得來不易，因Alicia與Josh的生育之路曾滿佈荊棘，兩人結婚後的9年間曾經歷無數次流產，最終才決定踏上領養之路。在2011年時，兩人領養了第一名孩子後6天，Alicia便發現自己懷孕了，似是上天送給兩人的禮物。在十多年間，兩人持續領養及自然懷孕，最終兩夫妻育有4名孩子，並還領養8名小孩，組織共14人的大家庭。雖然照顧這麼多人不容易，但Alicia有堅定的「家庭信念」以抵過一切的風雨，

善待、尊重、不要放棄、留意孤獨的人。

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