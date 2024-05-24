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家居收納︱家居越多雜物通常缺乏安全感 研究：家居凌亂增加壓力焦慮

家事百科

發布時間： 2024/05/24 12:13

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《反起跑線聯盟》劇照

心情不好時，最沒用的方法是無所事事，自己死諗難諗，反芻再反芻，還不是把事件在腦海由頭到尾重複又重複地狂loop？於是情緒就在此處鎖住，或生氣、或感歎、或自憐、或懊惱、或憂傷，死好多細胞。這還不特止，有些人還不停反覆問着根本無答案的問題，例如：點解佢咁對我？點解我咁命苦……習慣坐着反芻又反芻的人，通常都想不出個光明來，只會愈諗愈dark。

應付壞心情，最好的方法是人要動要郁，肯每日定時運動是最好的，但若未養成這個習慣，也有另外一個很有效令自己郁動的方法——執屋。你是甚麼樣，家居就會是甚麼樣。通常容許自己房子或房間凌亂不堪而毫無系統的人，其人生還有一些深藏心結或心理障礙未面對或解決，最常見的是對某種回憶／情感／某人有強烈的逃避心理，這類人容易心情躁動和內心不安。

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屋內很多雜物的人，通常都缺乏安全感、自我保護意識極強，而當一個人的居所又多雜物又凌亂的話，其心理狀態一定人如其居，很多雜質需要清理一下。美國有研究發現，猶豫不決、選擇困難和習慣拖延的人，其空間都是多雜物而凌亂的。另有研究指出，家居凌亂會增加壓力、焦慮、抑鬱、忟憎和難以集中之感。

若一個人肯扚起心肝整理自己居所時，那就是他不僅開始對凌亂環境，還有是對凌亂心理和人生重整以及重拾掌控的時候。而確實，美國焦慮和抑鬱協會指出，執屋這個活動可令人減少壓力和負面情緒。斷捨離表層是整理家居，其實更是學習整理人生。一個人想美好地生活，不能同時又容許自己過着凌亂的生活。

我的執屋心得：一、先由小範圍／小角落開始，例如衣櫃、書房，容易快速搞掂，很快就感受到執屋的喜悅感和成就感。二、心狠手辣，無穿好幾年的衣服、看過又沒有留念／重看價值的書，統統斷捨離。三、衣服捐到救世軍家品店，舊書捐到精神書局。整理好家居，又做點好事，清清爽爽的，心情一定靚。

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撰文 : 利嘉敏

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