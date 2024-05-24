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台北親子遊｜大灣區航空來回台北包行李低至$100　HK Express迎減價戰推單程$38起

親子好去處

撰文： 林綺玲

發布時間： 2024/05/24 12:24

最後更新： 2024/05/24 15:57

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

台北機票掀減價戰，大灣區航空來回台北包行李低至$100，HK Express迎減價戰推單程機票$38起。（iStock圖片）

【台北親子遊/台北機票優惠/平機票/大灣區航空/HK Express】一家大細都喜歡來個周末短線遊，除了北上之外，搭飛機台灣是首選！現在大灣區航空（Greater Bay Airlines）和HK Express（香港快運）齊齊推出台灣last minute機票優惠，大灣區航空來回台北包20kg行李只需$100起，連稅$1,016起；HK Express則反擊推出單程飛台北$38起，來回連稅$877起，真係抵到爛！

大灣區航空近期不斷推出優惠，今次再推台北線減價，創歷史新低。經官網用優惠碼【4GBATWN】預訂，來回台北包20kg行李只需$100起（連稅$1,016起），6月13日前出發！小編試過6月都仍有日子可以訂，last minute出行最啱！

優惠日期：即日至6月2日
出發日期：5月24日至6月13日
優惠碼：4GBATWN

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HK Express單程飛台北$38起

對手HK Express亦不甘示弱推出台北機票優惠，單程飛台北只需$38起，來回連稅台北$877起，出發日期比較長至7月10日。不過，HK Express改制後連手提行李都不能帶上機，帶行李要另外加錢，而大灣區航空今次優惠包括20kg行李，性價比更高。

預訂日期：即日起
出發日期：2024年5月25日至7月10日
行李寄艙費用：20kg每程$310，32kg每程$430
網上後加行李：20kg每程$380，32kg每程$510

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