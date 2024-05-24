  • 26°C
香港時間 : 2024526日 (Sun) 01:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

兒童健康︱2歲童染梅毒險釀家變　嫲嫲檢查呈陽性疑1個習慣傳染孫仔【附預防方法】

兒童健康

撰文： 黃諾韶

發布時間： 2024/05/24 13:19

最後更新： 2024/05/24 13:57

分享：

分享：

熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

內地一名2歲童染梅毒險釀家變，全家檢查後唯獨嫲嫲呈陽性，懷疑嫲嫲1個習慣傳染孫子。

內地浙江杭州出現一宗幼童感染性病的案例，一名2歲男童到醫院進行抽血檢查，發現被檢驗出梅毒陽性。惟孩子的父母檢查結果均為陰性，當全家檢查後，驚揭嫲嫲竟然是陽性，男童母親透露或因嫲嫲一個壞習慣傳染孫子。

最新影片推介：

TOPick一分鐘
華富邨打卡｜「平民豪宅」華富邨5大打卡位　15米高隱世瀑布＋超靚日落景

根據大陸媒體《瀟湘晨報》報導，一名2歲男童入院進行外科手術時抽血檢查，發現血液報告顯示男童「梅毒陽性」，令醫生和男童父母大吃一驚。全家於是進行抽血檢查都是梅毒陰性，唯獨嫲嫲是梅毒陽性，懷疑嫲嫲是導致男童染上梅毒的感染來源。男童母親透露，嫲嫲有個壞習慣一直改不掉，就是喜歡把食物在嘴巴嚼碎後餵給孫子，認為這樣更容易消化。

我們多次提醒她改掉這個習慣，不知道昊昊（男童）的病是不是和這個習慣有關。

醫生：或經唾液間接傳播梅毒

內地杭州市中醫院皮膚科醫生袁丞達表示，通過接觸感染梅毒的情況非常罕見，不過男童嫲嫲的不良習慣有間接傳染的可能性。他猜測男童嫲嫲或在咀嚼食物過程中，可能有牙齦出血、唾液汙染食物，嚼碎餵食時經唾液間接傳播梅毒螺旋體給男童，因此染上梅毒。

袁醫師指，梅毒的唯一傳染源是梅毒患者本身，患者的潰瘍滲液、血液、精液、唾液等都可以檢測到梅毒螺旋體的存在。梅毒主要透過性行為傳播、母嬰傳播以及血液傳播，在非常巧合的條件下會發生間接傳染。

認識梅毒傳播途徑

根據衞生防護中心表示，梅毒是由「梅毒螺旋體」所引起的傳染病。潛伏期由九至九十日不等。主要經三種途徑傳染，即性接觸、母胎傳染(即在母親懷孕時經母體傳給胎兒)，以及其他非性接觸的途徑，例如共用針筒。現時大部份梅毒病患者是通過性接觸感染的。梅毒可以由孕婦傳給胎兒， 引致胎死腹中、胎兒先天性梅毒及其各種後遺症， 如失明、失聰等。

就個別性病而言；梅毒方面，現時每一個懷孕的婦女，在衞生署或醫管局轄下進行的產前檢查中，都會包括梅毒的血液測試。若能及早發現有梅毒潛伏感染， 又能夠及早醫治，則可以防止梅毒傳染給下一代，而無需進行人工流產。

中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

兒童健康｜內地大熱「捏捏」玩具甲醛嚴重超標　玩家頭痛皮膚癢咳出血
12:49 2024/05/23
兒童健康｜內地大熱「捏捏」玩具甲醛嚴重超標　玩家頭痛皮膚癢咳出血
兒童飾品︱南韓抽檢中國平價兒童飾品　髮箍驗出致癌物手錶鉛含量超標278倍
10:19 2024/05/24
兒童飾品︱南韓抽檢中國平價兒童飾品　髮箍驗出致癌物手錶鉛含量超標278倍
駕駛意外｜日2歲女童遭車窗夾頸窒息亡　疑媽媽沒檢視後座即關窗惹禍
12:23 2024/05/23
駕駛意外｜日2歲女童遭車窗夾頸窒息亡　疑媽媽沒檢視後座即關窗惹禍

你可能感興趣

兒童健康｜內地大熱「捏捏」玩具甲醛嚴重超標　玩家頭痛皮膚癢咳出血
12:49 2024/05/23
兒童健康｜內地大熱「捏捏」玩具甲醛嚴重超標　玩家頭痛皮膚癢咳出血
兒童飾品︱南韓抽檢中國平價兒童飾品　髮箍驗出致癌物手錶鉛含量超標278倍
10:19 2024/05/24
兒童飾品︱南韓抽檢中國平價兒童飾品　髮箍驗出致癌物手錶鉛含量超標278倍
駕駛意外｜日2歲女童遭車窗夾頸窒息亡　疑媽媽沒檢視後座即關窗惹禍
12:23 2024/05/23
駕駛意外｜日2歲女童遭車窗夾頸窒息亡　疑媽媽沒檢視後座即關窗惹禍
兒童健康 環境衞生 家庭教育 傳染病 杭州 衞生署

最高瀏覽

急症室最長等候時間（05月26日 時間00:05）
急症室最長等候時間（05月26日 時間00:05）
小一叩門︱全港熱門官津小學叩門交表詳情＋面試要求　有小學設3輪面試
小一叩門︱全港熱門官津小學叩門交表詳情＋面試要求　有小學設3輪面試
多啦A夢展覽｜多啦A夢氣球今日免費拎　即睇5個派發地點
多啦A夢展覽｜多啦A夢氣球今日免費拎　即睇5個派發地點
盛事經濟｜多啦A夢7月特展詳情曝光　首播胖虎來港開個唱原創動畫
盛事經濟｜多啦A夢7月特展詳情曝光　首播胖虎來港開個唱原創動畫
貼地天后丨街頭busking氣氛高漲多人圍　陳慧琳唔怕零距離接觸被讚接地氣
貼地天后丨街頭busking氣氛高漲多人圍　陳慧琳唔怕零距離接觸被讚接地氣