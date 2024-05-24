兒童健康︱2歲童染梅毒險釀家變　嫲嫲檢查呈陽性疑1個習慣傳染孫仔【附預防方法】

▲ 內地一名2歲童染梅毒險釀家變，全家檢查後唯獨嫲嫲呈陽性，懷疑嫲嫲1個習慣傳染孫子。

內地浙江杭州出現一宗幼童感染性病的案例，一名2歲男童到醫院進行抽血檢查，發現被檢驗出梅毒陽性。惟孩子的父母檢查結果均為陰性，當全家檢查後，驚揭嫲嫲竟然是陽性，男童母親透露或因嫲嫲一個壞習慣傳染孫子。

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根據大陸媒體《瀟湘晨報》報導，一名2歲男童入院進行外科手術時抽血檢查，發現血液報告顯示男童「梅毒陽性」，令醫生和男童父母大吃一驚。全家於是進行抽血檢查都是梅毒陰性，唯獨嫲嫲是梅毒陽性，懷疑嫲嫲是導致男童染上梅毒的感染來源。男童母親透露，嫲嫲有個壞習慣一直改不掉，就是喜歡把食物在嘴巴嚼碎後餵給孫子，認為這樣更容易消化。

我們多次提醒她改掉這個習慣，不知道昊昊（男童）的病是不是和這個習慣有關。

醫生：或經唾液間接傳播梅毒

內地杭州市中醫院皮膚科醫生袁丞達表示，通過接觸感染梅毒的情況非常罕見，不過男童嫲嫲的不良習慣有間接傳染的可能性。他猜測男童嫲嫲或在咀嚼食物過程中，可能有牙齦出血、唾液汙染食物，嚼碎餵食時經唾液間接傳播梅毒螺旋體給男童，因此染上梅毒。

袁醫師指，梅毒的唯一傳染源是梅毒患者本身，患者的潰瘍滲液、血液、精液、唾液等都可以檢測到梅毒螺旋體的存在。梅毒主要透過性行為傳播、母嬰傳播以及血液傳播，在非常巧合的條件下會發生間接傳染。

認識梅毒傳播途徑

根據衞生防護中心表示，梅毒是由「梅毒螺旋體」所引起的傳染病。潛伏期由九至九十日不等。主要經三種途徑傳染，即性接觸、母胎傳染(即在母親懷孕時經母體傳給胎兒)，以及其他非性接觸的途徑，例如共用針筒。現時大部份梅毒病患者是通過性接觸感染的。梅毒可以由孕婦傳給胎兒， 引致胎死腹中、胎兒先天性梅毒及其各種後遺症， 如失明、失聰等。

就個別性病而言；梅毒方面，現時每一個懷孕的婦女，在衞生署或醫管局轄下進行的產前檢查中，都會包括梅毒的血液測試。若能及早發現有梅毒潛伏感染， 又能夠及早醫治，則可以防止梅毒傳染給下一代，而無需進行人工流產。

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