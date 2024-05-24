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巴黎奧運丨香港郵政X迪士尼紀念郵票　加推巴黎奧運系列為運動員打氣

休閒消費

撰文： 吳霆俊

發布時間： 2024/05/24 17:38

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（郵票策劃及拓展處網站圖片）

香港郵政又推出新郵票！今次適逢香港迪士尼樂園19周年及巴黎奧運2024，特別於7月及9月推出兩個全新郵票系列，郵票控要留意了！

迪士尼樂園19周年紀念郵票將於9月12日正式發行，當中包括六枚郵票及三張郵票小型張，大家最喜愛的米奇米妮、高飛、唐老鴨、大鼻鋼牙通通都有，而且設計融入中國傳統元素，主角們不但手提燈籠，更戴著象徵龍的頭飾，十分可愛！

至於三款郵票小型張，最吸睛的一款莫過於舞火龍！全數角色換上傳統服裝，甚具氣勢。另外兩款則以標誌性的米奇頭為設計，加入雙龍元素，其中一款米奇米妮更換上閃閃發光的金裝，舉著「恭喜」手勢，相當特別。

（郵票策劃及拓展處網站圖片）

另一方面，今年將迎來巴黎奧運。上屆東奧香港運動員取得歷史性佳績，今次奧運的表現更令人期待。香港郵政因而推出「2024巴黎奧運」系列郵票為香港運動員打氣，將於7月6日發行。

（郵票策劃及拓展處網站圖片）

郵票一套四枚，設計包括劍擊、游泳、乒乓球及單車，均為上屆奧運取得獎牌的項目。期望今屆香港運動員能有得心應手的好表現，使奧運系列郵票的款式愈出愈多！

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