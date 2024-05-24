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家族榮耀之繼承者劇透丨第11至15集劇情預告　皓兒被判監禁6個星期

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2024/05/24 12:23

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

《家族榮耀之繼承者》

佘詩曼、林峯、羅子溢、羅嘉良、許紹雄、梁靖琪、余安安、張鳳妮、陳瀅、陳靜主演TVB劇《家族榮耀之繼承者》，第10集劇情講到鑽石商場失火，守義要求皓兒放下集團工作好好善後。

家族榮耀之繼承者丨第11集 （27/5

皓兒的秘書收受了智斌的賄賂後迅速離港，皓兒無法問個明白。

警方和消防處成立專案小組調查火災事件，守仁擔心皓兒要坐牢，找人頂罪，皓兒卻突然召開記者會，表示會承擔所有責任，守義趁機暫停皓兒對商場的管理權。

《家族榮耀之繼承者》

家族榮耀之繼承者丨第12集 （28/5）

智斌令曉靈漸傾向他這邊，又用苦肉計令Gigi幫他。

芷嵐得知綺婷是生母，守義吩咐各人保密。

智斌帶曉靈到馬來西亞簽賭場合約，本約好吃晚餐，但智斌爽約…

智斌幫甦醒的瀚洋轉院以阻止皓兒接觸瀚洋，探病也要經他安排。

家族榮耀之繼承者丨第13集 （29/5）

芷嵐醉酒撞車，家碧好言相勸，卻遭冷眼相待，令她不禁想起往事。

皓兒每次去療養院，瀚洋都在沉睡，終於瀚洋在清醒之時跟皓兒見到面，得知守義和智斌的所為，決定更改遺囑。

皓兒要帶瀚洋去律師行簽字，智斌趕來阻撓。

《家族榮耀之繼承者》

家族榮耀之繼承者丨第14集 （30/5）

智斌向曉靈示愛；皓兒被判監禁6星期，高浚找到Annie母親，以為能幫皓兒脫罪，最後Annie消失，皓兒決定認罪。

高浚查到是高成洩密，高成說是報恩。

芷嵐向高浚說出自己不是家碧親生。家碧向芷嵐說出把女嬰調包的事。

《家族榮耀之繼承者》

家族榮耀之繼承者丨第15集 （31/5）

芷嵐偷偷化驗了全家人的DNA，發現自己跟守義竟然毫無血緣關係。

守義對麗琪的背景產生懷疑，暗中派人調查她的往事，得悉朱父的死其實與他有關。

智斌與曉靈打得火熱，但面對Gigi逼婚，也只能硬著頭皮答應。

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