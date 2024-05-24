輪候公屋｜排公屋8年先後獲派彩虹邨+順安邨　3人家庭1個原因猶豫想博三派

▲ 排公屋8年先後獲派彩虹邨+順安邨，3人家庭1個原因猶豫想博三派。

【公屋輪候/排公屋/上樓/彩虹邨/順安邨】有公屋在手等同人生勝利組，不過派樓睇彩數，並非人人都可獲派心儀單位。有3人家庭輪候公屋8年，早前獲派彩虹邨，但嫌單位細和殘舊，因此選擇放棄，其後二派順安邨，不過卻因1個原因猶豫，苦惱應否博三派，引起不少網民討論。

輪候公屋｜首派彩虹邨嫌單位細

有網民於社交平台「小紅書」發文，指一家3口輪候公屋8年，早前首派彩虹邨紅萼樓一個225平方呎的單位，親身到屋邨視察後，認為雖然交通方便，但單位細小兼殘舊，環境嘈吵，而且而且彩虹邨將展開重建，因此決定放棄，等候二派。

▲ 彩虹邨預計分三期重建，整個工程料需時15年。（經濟日報資料圖片）

輪候公屋｜二派順安邨想博三派

事隔2個月，樓主再度發文，表示二派順安邨安頌樓，但指出缺點是交通不便，「感覺又是骨頭」，猶豫應否拒絕並博三派，於是詢問網民意見。

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貼文引來不少網民，有人勸樓主等三派，「順利邨嗰到都好唔方便」，不過亦有網民持相反意見，「彩虹邨中頭獎你都唔要…勸你唔好再揀」、「好有勇氣，如果第3次又骨頭，點玩？」。

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