SEN學童｜媽媽每晚喊住教功課壓力爆煲　社區義補助SEN兒子成績猛進

▲ 主力教導榮恩的林老師（右）指榮恩進步好大，現在笑容多了，也會主動與人溝通。（曾耀輝攝）

特殊教育需要（SEN）學童數字隨年攀升，對學校及社區支援的需求亦大增。面對服務缺口，深水埗有補習社免費為基層家庭補習，當中不乏SEN學童。小二生李榮恩由沉默寡言、全科不合格，經老師耐心教導和溝通後，不但性格變得樂天愛笑，更大幅進步至全科合格，使媽媽李太相當感動。

2歲確診言語發展遲緩 僅以單詞表達

2歲兒子確診言語發展遲緩，李太指榮恩表達能力略差，至K3也僅說單詞，難以組成完整句子。「他始終好少表達，如正常人說：『我要雪糕』，他通常只會哭着說我要，要靠我問好多嘢才能表達。」

其後獲轉介至言語治療跟進，李太亦持續在家訓練，無奈進展仍然較慢：「要做3個步驟，一為重複他所做的事，二為以旁白形式從旁敍述，三為多讚賞，（希望可）以此增加他的詞彙，教他構思表達方式。」身為全職媽媽的李太，既要把握時間訓練榮恩，也要打理家務、照顧小女兒，壓力甚大。

▲ 榮恩性格乖巧樂天，愛做手工藝。（曾耀輝攝）

每晚3小時哭着做功課

原以為疫情留家網課或對榮恩的言語發展有影響，至升小一後李太才發現兒子比其他小朋友落後許多。榮恩既忙於適應新環境，課業也開始變得繁重，壓力便像雪球般愈滾愈大。「不論我說甚麼他都無法吸收，或轉個頭已經忘記。簡單如一星期有7天，幼稚園已教過好多次，但他也跟不上。月份、星期、時間，他花許久也不明白。」

每晚做功課更是長達3小時的困獸鬥，兩母子天天哭着完成。李太需逐條題目反覆解釋數次，榮恩既不理解也無法專注，就連一個詞語也要花上許久才肯寫。「小朋友做不到就沒信心，可能看到媽媽發脾氣也無心機再做，這些拉鋸好費時。我也會自責，為何這麼簡單的題目也教不懂他？我一教功課他便哭，我也跟住哭，真的好辛苦，不知如何教他。」

全科不合格考包尾

完成功課已不容易，考試更是一大挑戰。小一上學期榮恩主科成績僅得20多分，更曾低至單位數，中英數常都不合格。李太每逢家長日都覺得好大壓力，看到分數、名次也備受打擊。

她深知兒子需要補習，但家庭經濟負擔大，根本無法負擔每月數千元的額外開支。當時一心打算調整心態繼續自己教榮恩，幸而經朋友介紹下遇上讀書樂青苗教育中心，得知補習社免費為有經濟困難的基層家庭義補，猶如遇上一根救命草，終可放下巨大的心理包袱。

▲ 初到補習社時榮恩寫字歪斜不清，也對課業毫無概念。（讀書樂青苗教育中心提供）

補習社察覺患讀寫障礙

起初僅以為榮恩言語發展遲緩，但補習社老師發現他寫字歪斜，也有鏡面字的情況，便建議李太帶榮恩作進一步檢查。當時李太對讀寫障礙一無所知，便立即向學校社工求助，排期一年至小二上學期方確診為輕度讀寫障礙。

期間李太積極尋找社區資源，亦參與學校的SEN講座認識何謂讀寫障礙，終能理解兒子的難處，也明白兒子跟不上課程、成績差非因自己教不好。「原來他們眼中的字會跳舞，也會分開成大小不一。知道有小朋友患雙A（自閉症譜系ASD及過度活躍症ADHD），原來我已經算好彩，惟有將勤補拙，盡量講得幾多得幾多，教得幾多得幾多，對他無咁高要求。」

老師一對一耐心教導

確診後學校隨之作出調整，如延長榮恩的考試時間，默書也能由句子改為默詞語，亦安排執筆、情緒和社交小組等活動，從中訓練其溝通技巧。但學校一位老師負責數十位學生，要兼顧並不容易。相反在補習社，一位老師對4至5位學生，能更專注地教導榮恩和與他溝通。如知道榮恩寫字慢、難專注，補習社便特意安排老師一對一支援榮恩，更試過出動校長來教他，使李太相當感動：「我好感恩他們願意嘗試與榮恩溝通，因為我好明白一對一教導是件很費力的事。」

成績突飛猛進性格變樂天

主力教導榮恩的林老師指，榮恩初到補習社時沉默寡言，對課業一無所知，表達能力也較弱：「有時我不明白他說甚麼，他會顯得好忟憎。他寫的字全都倒轉，被擦掉也會不開心。」其後一步步教他寫字和做功課，與他聊天，榮恩逐漸打開心扉，現在不但字體有改善，也會主動做功課和與人溝通，自理及表達能力也變好，與以前判若兩人。「現在多了說話，也比以前大聲，更多了笑容。讚他乖他就會做得更好，字寫得好靚。初初不敢講英文，現在問問題時他也會自信回答。」補習後榮恩學識的生字變多，也更主動學習和做功課。

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榮恩自小一下學期加入補習社，至今各科成績進步數十分，更達合格水平，李太直言十分安慰。「雖然他仍然包尾，可能他學校的同學比較叻吧，但不要緊，與自己比較就好，他合格已是好大進步。」

李太指全賴補習社老師細心而有耐性的教導，而於學習以外，林老師更會安排一些小任務助榮恩建立自信，如委派他看管課室秩序，讓他在校園外增加與人互動的機會，從中發揮才能。「在學校做班長，一定會找些比較叻的小朋友。但在這間補習社，原來也有機會讓小朋友訓練責任感，讓他知道要做得好、要醒目些，去做到件事。」李太笑言試過有事無法去補習社，榮恩竟扭計說不想讓媽媽教。

主動學育兒改善親子溝通

補習社大大分擔李太的教學壓力，兩母子不再因做功課而爭執，親子關係也有改善。現在課業問題交由補習社代勞，李太更積極搜羅社區育兒教學資源，學習與孩子相處。以往孩子不受教會打罵，使負面情緒不斷堆疊，榮恩也有樣學樣，既容易情緒失控，也會反擊。

現時李太明白打罵純屬個人發洩，對解決事情並無幫助，故每當榮恩發脾氣，李太會留待他情緒緩和後再溝通：「我知道打罵對榮恩影響好大，我惡時他便更惡。現在學習當情緒靜下來後，再溫柔地討論問題，他好受落，也更願意跟我溝通。」

盼大眾放下標籤 望兒子快樂成長

理解兒子的學習難處和需要後，李太調整心態不再介懷成績，亦不會逼迫榮恩，只望他能在無壓力的環境下快樂成長：「現在社會好多悲劇，你愈迫，有些人愈反叛。我只能提點他不要（成績）太差，路是自己的，你將來想怎麼走？但始終他還小，相信他終有一天會明白。」

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她認為各類SEN的需求都不同，需多元支援，但幫助之前首要的是尊重。她期望大眾別劃一以成績比較優劣，甚至矮化SEN學童的能力：「可能有人會標籤SEN學童，但其實小朋友嘛，只要有愛心跟他們玩，他們都有好正常的一面。」

有心教必有改善

讀書樂青苗教育中心2022年成立，創辦人蔡先生希望可幫助深水埗基層，為成績差的學生提升成績、建立自信，達致自主學習。現時補習社共有55位小一至中二的學生，SEN學童佔逾2成。

負責營運的吳校長指SEN學童比例並不少，期望可為他們提供更多支援：「特殊需要並不代表智力有問題，只不過存在一些學習上的障礙，也需花費較多的時間教導。其實只要用心教導，給他們信心和鼓勵，部分學生都可以有進步，榮恩便是其中一個例子。我們不會放棄，希望可以幫助他們。」

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