行山遇蛇︱親子行山遇到蛇點算好？ 急症科顧問醫生分享6招預防被蛇咬

▲ 急症科顧問醫生分享6招預防被蛇咬。

講到如何預防被蛇咬，急症科顧問醫生馮顯達（也是臨床毒理科專科醫生）提醒各位：

一、在鄉郊地區活動時，應穿上密頭鞋，切忌穿着拖鞋、涼鞋。

二、要帶備電筒以作照明。

三、勿亂踏草堆，應以棍杖探路。

四、遇蛇時切勿驚恐失措，不要騷擾攻擊牠；遇蛇擋路應靜待牠離去。

五、蛇有可能撲前和轉向，人與蛇應保持與蛇身長度相若的圓周跑離。

六、如果你居住的地方是村屋鄉郊之地，應在低層建築的門窗安裝蚊網，設置濾隔於直接連貫屋內外的渠管，並設法減少雜物。當搬放屋外雜物時，務請戴上手套，一旦被蛇咬，不管牠是有毒或無毒，立即求醫。

有試過遇蛇咬的人士，效法武俠小說情節，用口把傷口毒液吸出吐掉，如是者吸啜三四次，用布料把傷口緊紮，不讓毒液隨向血管往心臟流去。小時候，我因頑皮，大腿被狗咬了一口，母親馬上用銀匙羮刮傷口，痛得我大叫，刮了好一會，摘了兩片萬年青，加入半塊片糖，一起樁爛，然後「噏」在傷口處，用繃帶紮緊，每日更換一次。母親說，如遇蛇也可照辦煮碗。這是舊時古法分享，現在若真遇蛇咬，宜即時延醫治理。

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