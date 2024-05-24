郭富城演唱會丨舞台王者相隔8年重登紅館　內容編排全新設計挑戰演唱會最高標準

▲ 《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024-香港站》

舞台王者郭富城（Aaron）在今日（5月24日）公布《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024-香港站》將於8月舉行10場全新的超級舞台盛宴。

郭富城的演唱會一直以刷新演唱會水準新高度為標誌，他與其精銳團隊每次均竭盡所能帶來前所未見的舞台創意，無論在舞台設計、舞蹈編排、造型搭配都務求帶給觀眾視覺新衝擊。

▲ 《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024-香港站》

郭富城斷打破常規

這次演唱會命名為「ICONIC」，喻意創新同時帶出Aaron 突破標誌印記的演出，這個全新篇章完全超越深入民心的「舞林」系列演唱會，傾力掀開突破舞台視聽新章，全力以更震撼破格的「ICONIC」為主題，為全球歌迷送上頂尖嶄新的舞台體驗，打造破天荒的世界級娛樂盛事。

Aaron表示： 「相隔8年，我非常期待再度登上紅館這個香港演唱會的殿堂，我和團隊將精心打造更具特色、更超越舞台視野的演唱會呈奉予觀眾。」貴為樂壇天王，郭富城以精湛舞技稱霸亞洲，被冠以「亞洲舞台王者」美譽。

▲ 《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024-香港站》

多年來，他每個演唱會均為世界各地樂迷帶來空前口碑的舞台體驗。各個精心設計的多元舞台，不斷打破常規，同時亦會聯同頂級精銳舞群，以全新舞台服飾，配合嶄新視覺特效，突破想像展現震撼耀目舞台，帶來驚豔樂迷的視聽盛宴，Aaron 不斷追求進步的表演精神贏盡口碑，更為演唱會製作訂下了國際新標準。

《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024-香港站》將會是香港首演，所有內容、編排，均是全新精細打造，郭富城聯同其頂尖團隊已全面投入各個綵排，全力打造全新升級版的嶄新舞台，無論在舞台設計、舞蹈編排、造型搭配，都力盡創作新視覺，竭力再一次挑戰舞台新標竿。

門票即將於6月13日公開發售，6月3日 - 6月7日東亞獨家優先訂票。

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