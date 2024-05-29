皮膚病｜30歲病人足底疣大如5元硬幣　肝火盛免疫力差者高危

▲ 足底疣偏白，像死皮增厚、長繭般，中間會有黑點。（iStock圖片）

細細粒的疣出現在皮膚，起初不痛不癢或不以為然。但隨數量愈多，甚至愈長愈大，更有機會誘發痕癢和痛楚，不得不治療！針對疣，中醫可用針灸快速根治病毒源頭，並為免疫力差者調理身體以防復發。

4類常見疣 形態各異

疣屬皮膚表面良性的贅生物，受病毒入侵而令表皮角化過度，使皮突延長而致。註冊中醫師梁振威指疣分不同種類，形態不一，也非只呈粒狀。如有圓扁形，或如山丘般增厚拱起，又有像牙籤般尖長突起，甚至凹陷都可。疣的常見種類如下：

尋常疣：常見於手背、手指、指甲附近的皮膚或腳上。

足底疣：只會出現於腳底，其疣體最大，根部較深。隨病情發展，數粒小疣也會融合為一。另受步行或站立的壓力影響，此類疣會朝皮膚內部生長。

扁平疣：常見於小朋友的臉部、男性下巴及女性腿上。

絲狀疣：常見於眼皮及嘴唇附近。

▲ 註冊中醫師梁振威指，中醫治療第一步為找出母疣（即最初形成的疣體），成功處理後周遭細疣也有機會隨之脫落。（黃建輝攝）

扁平及絲狀疣為淺啡色，比皮膚顏色稍深；足底疣偏白，像死皮增厚、長繭般，中間會有黑點。而長在胸口、背部，中央有凹陷的疣（稱鼠乳）則為淺粉色。梁醫師指普遍的疣不會痛，惟有機會因出汗或磨擦而痕癢，或因搔抓、碰撞、摩擦而出血。部分足底疣過大，有機會壓到神經綫，走路時便會感疼痛。

內外病因要小心

中醫認為疣的病因分兩種，一為肝火過盛，二為外感風毒之邪。因肝主筋，而皮膚角質層屬筋的一部分，故當病人經常動怒及焦慮，或因陰血不足使肝失濡養，肝旺血燥，筋氣便外發於肌膚而長成疣。

另一方面，誘發疣的HPV病毒（人類乳頭瘤病毒）中醫認為屬風毒之邪，當風熱毒阻塞經絡並積聚於皮膚表面，疣便會增生。或是當皮膚經常摩擦、有傷口，毒邪入侵就更容易誘發疣。

▲ 病人不應自行用手、剪刀或指甲鉗等方法嘗試自行脫疣，因不但無法處理疣根，更有機會使傷口出血兼擴大，疣內藏的病毒亦會蔓延至其他部位。（iStock圖片）

梁醫師續解釋，由於HPV病毒多在溫暖潮濕的環境生長，故易出汗的部分如眼臉、頸、腋下、手腳掌等位置都容易生疣。免疫力低弱及皮膚有傷口者，也容易在公眾場所如酒店、泳池、公共浴室被傳染，甚至觸碰扶手、門柄、電梯按鈕等都會受感染。

火針療效快根治病源

針對疣，中醫通常以外治為主，方法分好幾種。如搗爛鴉膽子貼敷患處，惟此藥含腐蝕性，有機會使患處周邊健康的皮膚受刺激，出現發炎、紅腫甚至潰爛的情況。另有艾灸法近距離高溫薰疣，惟火力過大有機會灼傷皮膚。較溫和的有外洗法，用板藍根、大青葉、紫草等藥材煮湯後每日外洗或濕敷患處2至3次，達清熱解毒之效，但藥效則較慢。

▲ HPV病毒多數經共用物品傳染，辦公室鍵盤和滑鼠也十分常見。（iStock圖片）

比對各種方式的臨床療效後，梁醫師指針灸法較精準，因火針可更徹底清除疣根病毒，療效也較快：「視乎病根深淺，使用高溫針具直刺疣根殺滅病毒。根部血管碳化萎縮後，疣缺血失養便會慢慢壞死，繼而自然脫落。 」

視乎疣的大小，一般扁平、絲狀疣針灸一次已脫落，手腳掌或指甲附近較厚和大的疣，針3至5次亦會明顯見效。

免疫力低手腳掌疣爆發近廿粒

曾有30多歲的病人因病需服用免疫力抑制劑，因持續免疫力弱，手腳掌突爆發近20粒疣。足底疣尤其嚴重，更長至像5元硬幣般大，疣根深至壓迫神經綫，不但走路受壓會痛，連睡覺不動都痛，病人需持續食止痛藥，嚴重影響日常生活。

▲ 病人宜保持心情舒暢，治療後兩星期內忌吃煎炸熱氣的食物，以防復發。（iStock圖片）

除了以火針直刺足底疣根部殺滅病毒，因疣量多，中醫另處方扶正袪邪、清熱解毒、補氣的內服藥助他調理身體，改善體質以防復發。提升免疫力後，部分根部不深的手掌疣自然脫落，經兩至三個月治療後隨之康復。