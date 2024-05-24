美食速報丨憑票尾優惠價換眼鏡朱古力　九龍城叉燒飯發哥都讚

▲ 林峯親身推介戲中出現的眼鏡朱古力（IG圖）

要知道一套影視作品是否掀起全城話題，只要留意坊間有幾多相關周邊產品便知道。最近的例子必然是《九龍城寨之圍城》，戲中出現過的懷舊眼鏡朱古力，就被影迷四出搜羅。

《九龍城寨之圍城》中，陳洛軍（林峯）在士多舖買來一排眼鏡形狀朱古力，代替面具把臉遮著去懲戒壞人。而這款頗具本土風味的兒童小食，也突然變得搶手起來。

▲ 一排共20片的日本直送眼鏡朱古力，粉絲必備。(美樂士多Facebook圖）

以主打懷舊美食的美樂士多，推出日本直送的掛裝眼鏡朱古力，每幅有20片（$150），並設網上訂購及速遞送貨，近日還配合電影熱潮，憑《九龍城寨之圍城》票尾2張，可以$0.5優惠換領眼鏡朱古力一片（只限指定分店）！

炭火叉燒飯



九龍城多美食係人都知，特別要提叉燒飯，因為無論是《九龍城寨》的原著或電影，都講到主角陳洛軍跟一碗用心製造的叉燒飯的微妙關係，故事中出現的茶餐廳自然是杜撰，但九龍城的確有間出名食叉燒飯的茶記，那便是位於侯王道的聯發茶餐廳。

▲ 張敬軒林明禎曾在九龍城聯發茶餐廳拍片。

開業10年的聯發茶餐廳除了是區內知名的街坊飯堂，更是頗有人氣的星級茶餐廳，大明星發哥周潤發時常光顧，張敬軒之前也專誠帶著林明禎在此拍攝短片《軒公敲碗》，不少名人食家也曾推崇這裡的食物。

聯發有不少招牌餐點，如鬆軟西多士、鮮茄牛肉飯、滑蛋照燒雞扒飯、滑蛋蔥花叉燒飯都被指是必吃推介，一般常餐也十分講究，如煎蛋會選用是選用蛋白濃稠的美國蛋，炒蛋則是用日式湖北蛋。

▲ 入口爽脆的招牌叉燒飯。（$78,聯發FB圖）

不過，聯發的食品定價也比其他茶餐廳略高，一客叉燒飯單點價$78，炭火叉燒煎蛋飯單點價$98，加上飲品至少過百元以上，定價標準就見仁見智。

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