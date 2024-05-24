兒童長高︱子女半夜無故雙腿疼痛或「生長痛」 醫生：出現生長痛不等於快速長高

▲ 生長痛常出現於3至12歲的兒童身上，多數於晚間發生。

孩子經常在晚間無故雙腿疼痛，甚至會因此半夜哭醒，但早上醒來痛楚會自然消退，活動如常，到底是患上甚麼疾病？這可能是孩子正經歷「生長痛」。

生長痛常出現於3至12歲的兒童身上，多數於晚間發生。孩子會感到雙腿出現痠痛，有小部分會手臂疼痛，至白天或醒來時痛感就會消失。痠痛症狀大多每周出現至少1次，一般在兩邊肢體，但亦有可能只發生在單邊，而痛處沒有出現紅腫、壓痛、關節不適或跛行，若此情況持續三個月，在醫生為孩子檢查並排除其他疾病的可能性後，通常判斷為生長痛。

有家長或誤以為生長痛是孩子快速成長所致，事實上，兩者並沒有明確的關係，生長痛好發時期亦不是孩子發育最快的階段。生長痛的成因尚未明，但有醫學研究顯示與家族基因相關。此外，生長痛常見於關節活動過度、缺乏維他命D的兒童，臨床觀察可見，當兒童運動量增加或前一晚睡眠不足時，會較容易出現生長痛。

雖然現時醫學上並無特定方法預測哪類兒童會有生長痛，但生長痛一般不會為兒童帶來負面影響，並且會自然痊癒。若家長發現孩子有生長痛相關症狀，可讓孩子有充足的睡眠、避免身體及關節過勞等，以預防生長痛再次出現。然而，孩子的疼痛始終需要處理，嚴重者可能每晚都會感到疼痛，家長可為孩子按摩或熱敷疼痛部位以紓緩症狀，有需要時可服用適量含有撲熱息痛或布洛芬成分的止痛藥。

生長痛對孩子的身體無礙，家長無需過於憂慮，隨着年齡增長，症狀便會逐漸自行消退。假如孩子的痛症與生長痛主要特徵不相符，或家長感到懷疑，建議尋求醫生意見。

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