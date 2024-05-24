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金像影帝丨87歲四哥精神飽滿逗BB玩　謝賢行動粉碎癱瘓送院謠言

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2024/05/24 16:36

最後更新： 2024/05/24 20:06

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

87歲謝賢被內地網民「野生捕獲」。

現年87歲的「四哥」謝賢，前年於金像奬頒獎典禮憑《殺出個黃昏》首度「封帝」，近年不時傳出謝賢健康亮紅燈等消息，日前有網民於山頂巧遇四哥，讓四哥近況曝光！

該內地網民分享兒子跟四哥的合照，當中她寫道：「香港偶遇四哥，一直逗家樂～超級有愛」，從照片所見，戴cap帽和太陽鏡的四哥捉著BB的手仔影相，精靈B仔眼定定望著四哥，而四哥就跟BB玩，開心不已。

【金像影帝】謝賢持拐杖無需別人攙扶　謝霆鋒派助手照顧四哥超貼心

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網傳87歲謝賢「緊急入院」　陳淑芬上載貼合照闢謠怒斥：居心何在

年初曾傳出入院消息

久未露面的四哥氣色不錯，面頰比前圓潤飽滿，不過見四哥穿上風褸，看來是怕避免著涼。

今年大年初二傳出謝賢癱瘓送院，他的好友兼張國榮的前經理人陳淑芬隨即直斥是假消息，之後更貼出與狄波拉、謝賢聚會的照片，照片中見四哥穿上橙紅色西裝襯紅色Polo衫，精神狀況很好兼面露微笑。

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